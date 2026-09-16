“México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende”: Sheinbaum en Desfile Militar

GENERANDO AUDIO...

Claudia Sheinbaum durante desfile del 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

México no se doblega ni será colonia de nadie, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo durante su discurso inicial del Desfile Cívico Militar del 16 de septiembre de 2026 en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

Previo al inicio del paso de los contingentes, la mandataria mexicana, destacó la participación de Miguel Hidalgo y Costilla y los héroes de la Independencia como base de la vida política del país actual.

“México no se doblega”: Claudia Sheinbaum Pardo

Tras recordar a los héroes patrios, Sheinbaum Pardo destacó que el Día de la Independencia es la “memoria viva de México” para mantener la frente en alto, pues el país no se arrodillará ante nadie.

“El 16 de septiembre día de la Independencia es la memoria viva de México. Significa siempre mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas y asistentes a la ceremonia por el 216 aniversario de la Independencia, la presidenta destacó el papel de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y otros héroes y heroínas en la construcción de la soberanía nacional.

La mandataria sostuvo que la Independencia de México surgió como una causa popular y destacó que esa característica forma parte de la historia del país.

“Nuestra independencia surgió como una causa popular, esa es una característica que hace único al movimiento de independencia de México y que forma parte de nuestra grandeza histórica… En México, el movimiento fue encabezado por un cura de pueblo. Un hombre del llamado bajo clero cercano a la gente”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum afirmó que la lucha de quienes participaron en la Independencia representa un ejemplo para las generaciones actuales, al considerar que el pueblo mexicano ha defendido históricamente su derecho a decidir su propio destino.

“La gesta heroica de nuestro pueblo, de nuestros héroes y heroínas es lo que hoy nos motiva. Es el ejemplo de nuestro pueblo que ha luchado siempre por decidir su destino, es el orgullo de un pueblo que supo acompañar a Hidalgo y a Morelos; es el orgullo de quienes toman en sus manos su destino. Por ello, es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y y tantos han entregado su vida”, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta también señaló que honrar esa historia implica defender la patria, cuidar la soberanía y buscar la justicia social.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.