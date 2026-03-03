Sequía se mantiene en casi 7% de México; suben incendios forestales: SMN

GENERANDO AUDIO...

Sequía se mantiene e incendios forestales suben en México. Foto: Cuartoscuro

Casi el 7% del territorio mexicano tiene sequía, mientras que 8.5% está anormalmente seco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Aunque no se han registrado incrementos marcados comparado con el 9% que ocupaba al cierre del 2025, la sequía se mantiene en nuestro país.

El reporte se dio durante el informe técnico del 3 de marzo, donde también se alertó sobre el incremento de incendios forestales y el nivel de almacenamiento en presas del país.

Sequía en México

De acuerdo con Rafael Trejo Vázquez, gerente de Meteorología y Climatología del SMN, la sequía se registra, principalmente, en las partes fronterizas de los estados del norte de México.

“Únicamente se tiene sequía de moderada a excepcional que cubre el 6.9% del territorio nacional, que esto se registra principalmente en las partes fronterizas de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, Rafael Trejo Vázquez, gerente de Meteorología y Climatología del SMN

Por su parte, el subdirector general técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que comienzan a aparecer zonas con sequía, por lo que llamó a la población a optimizar el recurso.

“Empiezan a aparecer algunas zonas con sequía, entonces la invitación esa que ahorremos y optimicemos el uso del agua en nuestros procesos de riego y de abastecimiento de agua para la población”, Humberto Marengo Mogollón, subdirector general técnico de Conagua

Incendios forestales aumentan por falta de lluvia

Lo que sí incrementó son los incendios forestales, por la ausencia de lluvia y las altas temperaturas de la temporada seca caliente. Hasta este martes, hay 16 incendios activos en el país.

“Los focos de calor se localizan principalmente en los estados de Michoacán, Guanajuato, Guerrero y Veracruz, comparando la imagen con la que se tuvo la semana pasada ya se están incrementando los focos de calor sobre la República Mexicana”, Rafael Trejo Vázquez, gerente de Meteorología y Climatología del SMN

Presas, al 63%: 54 están bajo la mitad de su capacidad

De acuerdo con Conagua, las 210 principales presas del país, en conjunto, tienen un 63% de llenado. De éstas, 54 registran menos de la mitad de su capacidad, subieron 3 y entre ellas continúan las presas internacionales de “La Amistad”, en Coahuila, y “Falcón”, en Tamaulipas.

“Se muestran las presas con almacenamientos menores al 50% de llenado. En esta categoría actualmente se ubican 54 presas y el volumen que almacenan en conjunto estas presas representa el 12% respecto al almacenamiento total”, Daniel Arriaga, sugerente de Hidrología Operativa, Conagua

Respecto al Sistema Cutzamala, está al 83%, bajó 1.5 su nivel en dos semanas; sin embargo, sus niveles siguen siendo óptimos para abastecer a la Ciudad de México y municipios del Estado de México hasta por dos años, según el Organismo Cuenca de Aguas del Valle de México (OCAVM).

“Actualmente, tenemos el 83% contra un 60% que nos encontramos en el año pasado… Continuamos en los niveles más altos, el nivel más alto en 7 años. Por lo tanto, se han realizado reuniones, análisis de estos niveles y, de manera colegiada con Ciudad de México y Estado de México, se ha incrementado el gasto, por lo tanto, el caudal suministrado del 13 de febrero el 1 de marzo es de 9.1 metros cúbicos por segundo para Ciudad de México, a través de la Segiagua; es 6.1 metros cúbicos por segundo para CAEM en el Estado de México, sumando un gasto de 15.3 metros cúbicos por segundo”, Citlalli Peraza Camacho, directora OCAVM

En tanto, en marzo habrá ausencia de lluvia en la mayor parte del país, en abril lloverá casi como el promedio y en mayo lloverá por arriba del promedio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.