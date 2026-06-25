México sueña con cuartos… pero la realidad podría acabar en octavos

GENERANDO AUDIO...

México lidera el Grupo A, pero la estadística disfraza más de lo que revela… el 30 de junio empieza la prueba real… ahí se acaba la localía y se acaban los rivales cómodos.

En 16vos, el Azteca recibirá a un tercer lugar: Cabo Verde, Escocia o Ecuador, según cálculos profesionales… ganar no será mérito sino obligación. El golpe de realidad llegará en octavos: España, Portugal o Inglaterra… México no vence a una potencia europea en un Mundial desde 1986… nada en este plantel sugiere que la historia cambie… ataque frágil… mediocampo sin claridad… sin una figura capaz de resolver partidos grandes… Quiñones, Jiménez y Romo no son Messi, Mbappé ni Bellingham… los cuartos no son meta… son ilusión.

El júbilo opera como producto… la Federación lo administra, la televisión lo amplifica, los patrocinadores lo capitalizan… la fase de grupos alimenta la narrativa; la localía infla el diagnóstico; los rivales menores maquillan las carencias… el negocio no necesita a México campeón; necesita que la ilusión dure hasta el 5 de julio… puro rating, taquilla y derechos… la afición pagará la cuentas: euforia hoy, frustración en octavos… la eliminación no será tragedia… será consecuencia… México avanzará hasta donde el sorteo lo proteja, no hasta donde su futbol lo sostenga.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.