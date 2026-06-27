“México, escucha, aquí sí se tortura”: víctimas toman la Estela de Luz para exigir justicia

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Foto: Uno TV

Al grito de “México, escucha, aquí sí se tortura“, víctimas, familiares y colectivos de distintos estados del país se manifestaron este 26 de junio frente a la Estela de Luz, en la Ciudad de México, para exigir el fin de la tortura en México y justicia para quienes aseguran haber sufrido violaciones a sus derechos humanos.

La protesta se realizó en el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, donde denunciaron detenciones arbitrarias, confesiones obtenidas mediante abusos físicos y psicológicos, así como sentencias que consideran injustas.

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Víctimas de tortura relatan secuelas físicas y psicológicas

Durante la movilización, integrantes de colectivos provenientes de Morelos, Oaxaca y Chiapas compartieron testimonios sobre las consecuencias que, aseguran, les dejaron los actos de tortura.

Xóchitl Ramírez, víctima en Morelos, afirmó que fue detenida de manera arbitraria en mayo de 2023 y permaneció en prisión preventiva durante 11 meses.

“Fui golpeada, fui torturada psicológicamente… estas secuelas afectaron mi memoria y estuve convulsionando hasta 10 veces por día”, relató.

Por su parte, Ana Graciela López Juárez, familiar de personas detenidas en Chiapas, denunció que sus parientes fueron arrestados cuando trabajaban y sostuvo que son inocentes.

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Exigen eliminar arraigo y prisión preventiva oficiosa

Los manifestantes pidieron que las autoridades reconozcan la magnitud del problema, investiguen a los responsables y garanticen justicia para las víctimas.

Zurany Pamela Olvera, hermana de una presunta víctima de tortura, exigió medidas para prohibir esta práctica, además de eliminar el arraigo, la prisión preventiva oficiosa y las detenciones arbitrarias.

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Los colectivos también señalaron que los malos tratos no sólo ocurren en fiscalías y centros penitenciarios, sino también en estaciones migratorias, centros de rehabilitación e instituciones de atención a la salud mental.

Con mantas, fotografías y consignas, insistieron en que la tortura en México sigue ocurriendo y que sus efectos continúan afectando a víctimas y familias dentro y fuera de prisión.

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