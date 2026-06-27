Activan centro de acopio en Embajada de Venezuela en México; estos son los artículos que reciben

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La Embajada de Venezuela en México habilitó un centro de acopio oficial para recibir ayuda destinada a las personas afectadas por los terremotos que golpearon el norte del país sudamericano. La sede diplomática hizo un llamado a la solidaridad y aclaró que, por el momento, no recibe agua embotellada, ropa, ni donativos en efectivo.

El centro de acopio opera en la sede de la embajada, ubicada en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, con un horario de atención de 10:00 a 17:00 horas. De acuerdo con los organizadores, toda la ayuda será enviada mediante canales oficiales del Gobierno venezolano para su distribución.

Embajada de Venezuela recibe medicamentos y alimentos no perecederos

La vocera de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, Irma Sofía Nava, aseguró que este es el único centro oficial que garantiza que las donaciones lleguen a su destino en Venezuela.

Entre los artículos que se reciben se encuentran:

Medicamentos

Analgésicos

Antiinflamatorios

Material de curación

Pilas

Linternas

Alimentos no perecederos

Leche en polvo, así como fórmula y alimentos para bebé

Pañales para adultos y niños

Productos de higiene personal

Frazadas nuevas

En contraste, los organizadores pidieron no llevar agua embotellada ni ropa, ya que esos artículos no forman parte de las necesidades prioritarias en esta etapa de la emergencia.

Repartidores y comunidad venezolana se suman a la ayuda

Durante la jornada llegaron repartidores de plataformas digitales y ciudadanos venezolanos radicados en México para entregar donativos.

Entre los apoyos recibidos destacan alimentos, comida para mascotas, medicamentos, jeringas, sueros, sábanas y productos para bebés. Los participantes hicieron un llamado a que más personas se sumen a la campaña para apoyar a las familias afectadas por el desastre.

Donaciones serán enviadas por canales oficiales

Los organizadores informaron que la ayuda será enviada a través de un protocolo institucional coordinado con el Gobierno de Venezuela, por lo que no se están recibiendo aportaciones económicas.

La embajada reiteró que únicamente acepta donaciones en especie y pidió a la población consultar las listas oficiales de artículos requeridos antes de acudir al centro de acopio.

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