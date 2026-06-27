Sener se deslinda de Víctor Rodríguez Padilla; no ocupa cargo público

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Víctor Rodríguez Padilla no ocupa cargo público, asegura Sener. Foto: Cuartoscuro

La noche de este viernes y por medio de un comunicado, la Secretaría de Energía (Sener) informó que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y que su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) nunca se formalizó. La dependencia añadió que tampoco está previsto concretar ese nombramiento.

Dicha aclaración ocurre luego de que María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez Padilla, lo acusara de violencia intrafamiliar mediante un video publicado en YouTube.

Sener confirma que Víctor Rodríguez Padilla no será funcionario del INEEL

En un comunicado, la Secretaría de Energía explicó que, aunque previamente se había informado sobre la posible llegada de Víctor Rodríguez Padilla al INEEL, el proceso nunca concluyó de manera oficial.

La dependencia precisó que el exdirector de Pemex no desempeña actualmente funciones dentro de la administración pública federal y que no se contempla formalizar su incorporación al instituto.

INEEL había anunciado su llegada en junio

El 3 de junio, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias publicó un comunicado para informar la incorporación de Víctor Rodríguez Padilla al organismo, como parte de sus actividades académicas y de investigación.

No obstante, la Sener señaló ahora que dicho nombramiento nunca quedó formalmente establecido y confirmó que el exfuncionario no forma parte de la estructura del instituto.

De este modo, la Secretaría de Energía se deslinda de Rodríguez Padilla, mientras se continúa esclareciendo el caso tras la denuncia de su esposa.

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