Víctor Rodríguez Padilla deja cargo público tras señalamientos de violencia familiar

| 00:10 | L G Suárez | UnoTV
Víctor Rodríguez Padilla deja cargo público por investigación
Víctor Rodríguez Padilla deja cargo público por investigación

La separación de Víctor Rodríguez Padilla de cualquier cargo público ocurre después de que su esposa, María Felicia Jiménez, lo acusara públicamente de violencia intrafamiliar y difundiera un video en el que presuntamente se observa una agresión. Tras la denuncia, la Secretaría de las Mujeres informó que brinda acompañamiento a la denunciante y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el caso será investigado.

La noche del 26 de junio de 2026, Víctor Rodríguez Padilla difundió que se separa de cualquier cargo público para enfrentar el proceso como ciudadano y, según dijo, no interferir en las investigaciones.

En el mensaje, Víctor Rodríguez Padilla aseguró que tomó la decisión “por congruencia” y reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes.

También pidió discreción y prudencia para proteger a su familia, particularmente a sus hijos, durante el desarrollo del proceso.

El exdirector de Pemex expresó su confianza en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en apego al principio de presunción de inocencia.

Cabe destacar que la Secretaría de Energía informó que Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo público y que no se formalizará un nombramiento que estaba previsto para el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

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