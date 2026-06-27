Secretaría de las Mujeres condena agresión contra María Felicia Jiménez

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Secretaría de las Mujeres condena agresión contra María Jiménez. FOTO: Getty

La Secretaría de las Mujeres condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres tras la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a Víctor Rodríguez Padilla, exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez. La dependencia informó que ya estableció contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes con perspectiva de género y sin permitir impunidad. También indicó que es necesario garantizar de inmediato la integridad, la seguridad y la protección de la víctima, además de acompañarla durante la denuncia ante la fiscalía especializada.

Condenamos cualquier acto de violencia contra las mujeres.



Desde la SecretaríaDeLasMujeres establecimos contacto para la orientación y acompañamiento a la víctima María Felicia Jiménez.



En el @GobiernoMX ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.



Reiteramos nuestro… pic.twitter.com/qFKu2eiMvZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 27, 2026

Además, afirmó que no permitirá ni tolerará conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer.

En un mensaje difundido también en redes sociales, la Secretaría reiteró su compromiso, así como el del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la protección de la integridad y los derechos de las mujeres.

El comunicado añade que la institución hará todo lo que esté en sus manos para que no haya impunidad en este caso y reiteró su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y con el acceso a la justicia.

La dependencia insistió en que las investigaciones deberán realizarse conforme a la ley y con perspectiva de género, mientras continúa el acompañamiento a la víctima.

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