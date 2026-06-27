Secretaría de las Mujeres condena agresión contra María Felicia Jiménez
La Secretaría de las Mujeres condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres tras la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a Víctor Rodríguez Padilla, exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), agrediendo a su esposa, María Felicia Jiménez. La dependencia informó que ya estableció contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional.
A través de un comunicado, la dependencia señaló que estos hechos deben ser investigados por las autoridades competentes con perspectiva de género y sin permitir impunidad. También indicó que es necesario garantizar de inmediato la integridad, la seguridad y la protección de la víctima, además de acompañarla durante la denuncia ante la fiscalía especializada.
Además, afirmó que no permitirá ni tolerará conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer.
En un mensaje difundido también en redes sociales, la Secretaría reiteró su compromiso, así como el del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la protección de la integridad y los derechos de las mujeres.
El comunicado añade que la institución hará todo lo que esté en sus manos para que no haya impunidad en este caso y reiteró su compromiso con los derechos humanos de las mujeres y con el acceso a la justicia.
La dependencia insistió en que las investigaciones deberán realizarse conforme a la ley y con perspectiva de género, mientras continúa el acompañamiento a la víctima.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.