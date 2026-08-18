Fernando Farías Laguna: quién es, de qué lo acusan y cómo habría operado una red de huachicol fiscal

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Fernando “N”: quién es, de qué lo acusan y cómo operaba su red. Foto: Getty/Archivo

Fernando Farías Laguna, excontralmirante acusado de operar una red de huachicol fiscal en México, enfrentaría una posible extradición al país, informó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Farías Laguna, quien salió del servicio activo de la Armada de México el 18 de diciembre de 2025, fue detenido en Argentina el 23 de abril de 2026. El descubrimiento del buque Challenge Procyon en Tampico, Tamaulipas, fue una de las principales pistas para señalar al excontralmirante de la Secretaría de Marina (Semar), quien es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y delitos relacionados con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

¿Quién es Fernando Farías Laguna y de qué lo acusa la FGR?

Fernando Farías Laguna es un excontralmirante de la Armada de México que, antes de salir del servicio activo, había alcanzado uno de los mandos superiores dentro de la estructura naval. Su salida de la Armada ocurrió el 18 de diciembre de 2025, cuando su nombre ya formaba parte de investigaciones penales relacionadas con el presunto tráfico ilegal de combustibles.

La Marina, cuyo activo más valioso es su gente, mantiene una política de cero tolerancia a las malas prácticas; honramos a quienes SÍ se conducen con honor, deber, lealtad y patriotismo.



EN MARINA LA LEY ES PARA TODOS. pic.twitter.com/OJicbD6GSj — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 6, 2025

La FGR acusa a Fernando Farías Laguna de delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos y delincuencia organizada. Su nombre aparece en las investigaciones junto con el de su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra preso en el penal federal del Altiplano.

De acuerdo con las indagatorias, Farías Laguna sería una de las piezas centrales de una estructura conocida como los “Primos”, presuntamente dedicada al ingreso y comercialización ilegal de combustibles.

El SPF llevó a cabo el traslado de Fernando Farías Laguna, integrante de una organización criminal denominada "Los Primos", ex Contralmirante de la Marina de México sindicado como pieza clave en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos conocida como "Huachicol Fiscal". pic.twitter.com/68kTtOiP5M — SPFArgentina (@SPFArgentina) May 9, 2026

La acusación sostiene que la red no dependía de una sola operación. Para mantener el esquema, se requería la participación de distintos operadores, así como la intervención en procesos aduanales, administrativos y logísticos.

Tras salir de la Armada, Farías Laguna se convirtió en objetivo de búsqueda. La investigación derivó en una orden de aprehensión por delincuencia organizada y en la emisión de una ficha roja de Interpol.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó posteriormente su captura, resultado del seguimiento del caso y de la coordinación entre autoridades mexicanas y extranjeras. De acuerdo con la información disponible, al momento de su detención portaba documentación falsa.

Gracias a los mecanismos de intercambio de información y cooperación internacional, fue detenido en Argentina Fernando “N”, quien se encontraba prófugo de la justicia mexicana, como resultado de una operación coordinada entre la @SEMAR_mx, a través de la Unidad de Inteligencia… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 23, 2026

Lo acusan de operar un esquema de huachicol fiscal

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala a Fernando Farías Laguna como presunto articulador de una red dedicada al llamado huachicol fiscal. Este esquema consiste en ingresar combustibles al país con declaraciones distintas a la mercancía que realmente se transporta, con el objetivo de evadir impuestos y otros pagos relacionados con su importación.

Según las investigaciones, parte del combustible habría sido declarado como aditivos para aceites lubricantes, lubricantes u otros productos, cuando en realidad se trataba de hidrocarburos. La diferencia en la clasificación de la mercancía es uno de los puntos centrales del caso, ya que la forma en que se declara el producto puede modificar las obligaciones fiscales aplicables durante su importación.

Los cargamentos debían ingresar al país con documentación y declaraciones distintas a su contenido, superar los procesos aduanales y, posteriormente, incorporarse a los canales de distribución. La investigación señala que la red estaba integrada por mandos, operadores, intermediarios y exfuncionarios.

¿Cómo operaba su red de huachicol fiscal?

El 31 de marzo de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento del buque “Challenge Procyon” en el puerto de Tampico, Tamaulipas. En ese momento, se reportó que la embarcación transportaba 10 millones de litros de diésel.

Foto: Semar

Durante el operativo también fueron asegurados:

192 contenedores

29 tractocamiones

Armamento

Vehículos

Tres camionetas tipo pick-up

Equipos de cómputo

Otros materiales

A partir de estos hechos, las autoridades federales detectaron un aumento en la importación de combustibles y de productos declarados como aditivos o lubricantes. Esto generó alertas sobre posibles esquemas de evasión fiscal y contrabando relacionados con operaciones realizadas a través de puertos mexicanos.

Conforme avanzaron las investigaciones, las autoridades atribuyeron parte de estas operaciones a una red de huachicol fiscal.

El Challenge Procyon transportaba más de 20.9 millones de litros de diésel

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), el huachicol fiscal y el buque Challenge Procyon forman parte de un expediente que señala que el combustible asegurado públicamente en Tampico representaba sólo una parte del cargamento transportado.

Documentos oficiales consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señalan que la embarcación transportaba 20 millones 944 mil litros de diésel, mientras que las autoridades informaron públicamente sobre el aseguramiento de 10 millones de litros.

Resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2025

La mercancía habría sido declarada como aditivos para aceites lubricantes, aunque los documentos revisados por el medio señalan que en realidad se trataba de diésel.

La diferencia entre el volumen reportado inicialmente y la cantidad asentada en los documentos forma parte de los elementos que dieron dimensión al caso y que posteriormente derivaron en nuevas investigaciones y órdenes de aprehensión.

Su captura se dio en Argentina en un 23 de abril de 2026

Fernando Farías Laguna fue detenido en Argentina el 23 de abril de 2026, después de permanecer como objetivo de búsqueda de las autoridades mexicanas, el caso comenzó a tomar forma pública en marzo de 2025, cuando el buque Challenge Procyon llegó desde Houston, Texas, al puerto de Tampico, Tamaulipas.

En ese momento, las autoridades reportaron el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel que, de acuerdo con las investigaciones, habrían ingresado al país bajo una declaración distinta, como aditivos y lubricantes.

El aseguramiento detonó las investigaciones sobre la red de tráfico de combustibles conocida como huachicol fiscal, de acuerdo con el avance de las indagatorias, se realizaron operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se ejecutaron órdenes de aprehensión contra empresarios, elementos de la Marina y exfuncionarios de Aduanas.

Foto: SSPC

El exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que Rafael Ojeda solicitó que se investigara a todas las personas dentro de la Armada de México que pudieran estar relacionadas con los delitos investigados.

“Él nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México pudieran estar vinculadas con esos delitos. Hay personas prófugas y habrá muchas más órdenes de aprehensión”.

“Ninguno de ellos podría tener la capacidad económica, logística ni de mando para realizar una operación de esta magnitud sin ser descubierto o detenido. Me parece quese trata de una estructura mucho más compleja, con muchos más involucrados, y tendrá que investigarse, salga el nombre de quien salga”.

De acuerdo con la FGR en 2025 fueron detenidos 14 elementos por red de huachicol fiscal

Como resultado de los operativos relacionados con la investigación, la FGR informó sobre la detención de 14 personas presuntamente vinculadas con la red de huachicol fiscal, las acciones se realizaron en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.

De acuerdo con la información del caso, las órdenes de aprehensión alcanzaron a:

Tres empresarios

Cinco elementos de la Marina en activo

Un marino en retiro

Cinco exfuncionarios de Aduanas

Entre las personas detenidas se encuentran:

Manuel Roberto ‘N’

Climaco ‘N’

Humberto Enrique ‘N’

Sergio ‘N’

Carlos de Jesús ‘N’

Fernando ‘N’

Francisco Javier ‘N’

Endira Xóchitl ‘N’

Perla Elizabeth ‘N’

Natalia ‘N’

Ismael ‘N’

Anuar ‘N’

Héctor Manuel ‘N’

José ‘N’

Las detenciones formaron parte de una investigación más amplia sobre las presuntas operaciones de tráfico ilegal de combustibles y las redes que habrían permitido su ingreso al país.

¿Cuál es su situación actual de Farias?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes 18 de agosto que el traslado de Fernando Farías Laguna a México podría concretarse próximamente, aunque precisó que todavía no estaba confirmado.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dar seguimiento al proceso.

“No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí”, señaló la mandataria al referirse al posible traslado.

Claudia Sheinbaum adelantó que el contraalmirante Fernando Farías Laguna podría ser extraditado próximamente de Argentina a México, donde es requerido por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.



La presidenta explicó que pidió a la Fiscalía General de la… pic.twitter.com/TfmUu4aBSP — Uno TV (@UnoNoticias) August 18, 2026

De concretarse su traslado a territorio mexicano, Fernando Farías Laguna sería puesto a disposición de las autoridades correspondientes para enfrentar el proceso por los delitos relacionados con la investigación sobre huachicol fiscal.

El excontralmirante cuenta con una orden de aprehensión y enfrenta señalamientos por delincuencia organizada y delitos vinculados con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

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