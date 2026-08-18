¿Te paró la policía? Conoce si es legal que te pidan bajar de tu auto o revisar tu cajuela

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La frase suele repetirse cada vez que circula un video de una revisión policiaca: “sin orden judicial no pueden revisar tu auto”. Pero la respuesta jurídica es más compleja.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha construido una línea de precedentes que distingue entre una infracción de tránsito, un control preventivo, una inspección vehicular y un cateo. Son figuras distintas, con requisitos distintos y alcances distintos.

En esa diferencia se encuentra la clave para determinar cuándo una actuación policial es legal y cuándo puede convertirse en una intervención arbitraria.

El primer error es creer que toda revisión es un cateo

La Constitución establece que las órdenes de cateo sólo pueden ser emitidas por una autoridad judicial. Además, deben señalar por escrito el lugar que será inspeccionado, los objetos que se buscan y deben documentarse mediante un acta circunstanciada.

Sin embargo, la Suprema Corte ha sostenido que no toda actuación policial constituye un cateo. Existen otras figuras jurídicas que permiten una intervención previa de la autoridad sin necesidad de una orden judicial, siempre que se cumplan determinadas condiciones constitucionales.

La distinción es fundamental porque una revisión vehicular realizada durante labores de seguridad pública no está sometida automáticamente a las mismas reglas que el ingreso a un domicilio mediante una orden de cateo.

Cuando la policía sólo te detiene por una infracción

Una de las situaciones más comunes ocurre cuando un conductor incumple una disposición administrativa o de tránsito. La Primera Sala de la Suprema Corte analizó el caso de un hombre que estacionó su vehículo en una zona prohibida dentro de las instalaciones aeroportuarias de San José del Cabo.

Los agentes federales se acercaron por la infracción administrativa, solicitaron permiso para revisar el vehículo y posteriormente descubrieron un arma cuyo calibre era de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Corte concluyó que la actuación policial y la posterior detención fueron válidas.

Ese precedente llevó al tribunal a establecer que una infracción administrativa puede justificar una intervención inicial de la autoridad.

Lo relevante para efectos prácticos es que una falta al reglamento de tránsito no equivale automáticamente a una investigación penal, pero sí puede generar un primer contacto legítimo entre la autoridad y el conductor.

El control preventivo es una figura creada por la jurisprudencia

La Constitución no menciona expresamente el control preventivo provisional. La propia Suprema Corte reconoce que esta figura surge de la interpretación constitucional realizada por el tribunal sobre el derecho a la libertad personal.

Según el Pleno de la Corte, el control preventivo consiste en una restricción temporal o momentánea a la libertad de movimiento autorizada constitucionalmente para prevenir delitos, investigarlos y preservar la seguridad pública. No constituye una detención en sentido estricto.

La Primera Sala también estableció que no todo contacto entre un policía y un ciudadano debe considerarse una detención. Antes del arresto pueden existir actos de prevención o investigación que sólo restringen temporalmente determinados derechos.

¿Pueden pedirte bajar del automóvil?

La respuesta es sí, pero no en cualquier circunstancia. La Corte distingue tres niveles de contacto entre la autoridad y una persona:

La simple aproximación del agente para formular preguntas o identificar a una persona. La restricción temporal de derechos, incluida la libertad de movimiento. La detención formal.

El primer nivel no requiere justificación especial porque la persona es libre de retirarse. Sin embargo, cuando la autoridad ordena detener la marcha de un vehículo o solicita a una persona permanecer en determinado lugar, ya existe una restricción temporal que debe justificarse constitucionalmente.

Por ello, la legalidad de pedir a un conductor que descienda del automóvil dependerá de las razones que motivaron esa intervención y de si la autoridad puede explicarlas posteriormente ante un juez.

La pieza central está en la sospecha razonable

El argumento de la Corte gira alrededor de un concepto: la sospecha razonable. La Primera Sala ha sostenido que para realizar un control preventivo provisional es indispensable que existan elementos objetivos que permitan presumir la posible comisión de un delito. La sospecha razonable debe fundarse en hechos verificables y no en percepciones subjetivas del policía.

La Corte ha advertido expresamente que una revisión no puede justificarse por la apariencia física de una persona, su forma de vestir, hablar o comportarse. Tampoco son suficientes frases como “parecía sospechoso”, “estaba nervioso” o “actuó raro”.

Incluso existen precedentes específicos en los que el tribunal determinó que la actitud nerviosa, evasiva o grosera frente a los agentes no basta, por sí sola, para justificar una revisión. La autoridad debe aportar elementos objetivos adicionales que permitan al juzgador verificar que actuó razonablemente.

¿Y la revisión de la cajuela?

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la inspección de personas y la inspección de vehículos forman parte de los actos de investigación que no requieren autorización previa de un juez.

Además, la Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 confirmó la validez constitucional de las normas que permiten este tipo de inspecciones dentro de las facultades de investigación policial. Sin embargo, ello no significa que los agentes puedan revisar cualquier vehículo en cualquier circunstancia.

La propia Suprema Corte precisó que la inspección vehicular constituye un control preventivo provisional y que su legitimidad depende de la existencia de una sospecha razonable. En otras palabras, la revisión de un automóvil no requiere necesariamente una orden judicial, pero tampoco puede basarse en una simple corazonada policial.

El límite que la Corte impuso a la autoridad

En diversos precedentes, el máximo tribunal ha insistido en que la carga de justificar la actuación recae sobre la policía. Cuando un agente decide realizar una revisión debe poder explicar qué observó, qué circunstancias detectó, por qué consideró que existía una sospecha razonable y qué acciones realizó antes de incrementar el nivel de intervención.

La Corte ha sido enfática en señalar que las facultades constitucionales de la policía para prevenir e investigar delitos no bastan por sí mismas para justificar una revisión. Cada actuación debe sustentarse en hechos concretos y verificables.

Por eso, el verdadero criterio jurídico no es si existe o no una orden judicial. La pregunta que revisan los jueces es otra: ¿la autoridad tenía razones objetivas y comprobables para intervenir?

Así debe actuar la policía en la Ciudad de México y el Estado de México

Aunque los criterios que regulan los controles preventivos, las inspecciones y las detenciones provienen de la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia de la Suprema Corte, tanto la Ciudad de México como el Estado de México cuentan con normas propias que regulan la actuación cotidiana de los policías en la vía pública.

En ambos casos, los agentes deben sujetar sus intervenciones a principios de legalidad, objetividad y respeto a los derechos de las personas, por lo que no pueden actuar únicamente por intuición o apreciaciones subjetivas.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana opera bajo un Protocolo General de Actuación Policial que establece reglas para detenciones, uso de la fuerza, interacción con la ciudadanía y protección de la libertad personal y de tránsito. Además, obliga a los policías a valorar las circunstancias específicas de cada intervención antes de tomar decisiones sobre una persona o un vehículo.

La capital también cuenta con un Protocolo de Actuación Policial en materia de Circulación Peatonal, Vehicular y Seguridad Vial, que distingue las labores de vigilancia vial de las actuaciones relacionadas con seguridad pública. Esto significa que detener un vehículo por una infracción al Reglamento de Tránsito no autoriza automáticamente a realizar una inspección de seguridad o una búsqueda de indicios delictivos, ya que se trata de procedimientos jurídicamente distintos.

En el Estado de México, la actuación policial se apoya principalmente en la Ley de Seguridad estatal y en el Reglamento de Tránsito. La primera define la seguridad pública como una función destinada a proteger la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, e incluye entre las tareas policiales la prevención e investigación de delitos.

El Reglamento de Tránsito, por su parte, regula específicamente la vigilancia de la circulación vehicular y las facultades de las autoridades encargadas de hacer cumplir las normas viales.

La diferencia entre ambos ámbitos es fundamental: una intervención originada por una falta administrativa de tránsito pertenece al terreno de la vigilancia vial, mientras que una actuación dirigida a investigar la posible comisión de un delito debe cumplir los parámetros constitucionales definidos por la Suprema Corte para los controles preventivos provisionales.

En estos casos, la autoridad está obligada a acreditar una sospecha razonable, objetiva y verificable, y no puede justificar la revisión de una persona o de un vehículo únicamente por percepciones subjetivas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.