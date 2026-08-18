Madre de Erick Terán acusa retrasos e irregularidades en la investigación por el homicidio de su hijo en escuela militarizada

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Por caso Erick Terán exigen justicia. Foto: Cuartoscuro

La madre de Erick Terán Torbellín denunció que las investigaciones relacionadas con la muerte de su hijo en un campamento de la escuela militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Morelos, permanecen estancadas a más de un año de los hechos.

Erika Torbellín aseguró que, tras un año y cuatro meses del presunto homicidio del menor, las indagatorias han enfrentado retrasos y presuntas irregularidades por parte de las autoridades encargadas del caso.

Madre de Erick Terán acusa obstáculos en investigación

Durante una protesta realizada afuera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la madre de la víctima afirmó que el Ministerio Público le ha negado en diversas ocasiones el acceso a la carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia familiar equiparada por padrinazgo o madrinazgo.

“Desgraciadamente nos han negado el acceso a nuestra carpeta con un rotundo no. No la puedes ver”, Erika Torbellín, mamá de Erick Terán Torbellín

También denunció que al solicitar una copia del expediente le informaron que debía cubrir un costo superior a los 7 mil pesos.

“Pedí la copia de mi carpeta, por la cual me pedían 7 mil 200 pesos por la copia”, Erika Torbellín, mamá de Erick Terán Torbellín

Además, aseguró que las autoridades no han concluido las entrevistas a todos los menores que estuvieron presentes durante los hechos.

“Y también a más de un año todavía no nos han podido terminar de entrevistar a todos los niños”, Erika Torbellín, mamá de Erick Terán Torbellín

Audiencias en Morelos siguen aplazándose

En la carpeta que se sigue en la Fiscalía de Morelos por el delito de homicidio, Erika Torbellín señaló que las audiencias contra dos personas presuntamente involucradas han sido pospuestas en diversas ocasiones desde enero de este año.

De acuerdo con su denuncia, aún falta la captura de una tercera persona relacionada con el caso.

“Entonces no hay un avance en concreto en Morelos, porque se han venido posponiendo las audiencias desde enero, pero vamos a tratar de rectificar otras situaciones porque hay ciertas incongruencias”, Erika Torbellín, mamá de Erick Tránsito Torbellín

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