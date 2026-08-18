¿Ha mejorado la atención médica? Esto dicen los datos del IMSS-Bienestar

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Expertos piden revisar atención en IMSS-Bienestar. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno federal presentó un balance de los avances del programa IMSS-Bienestar, destacando un aumento en el número de consultas médicas registradas en las entidades que se incorporaron al modelo federal de salud.

Durante la conferencia matutina, se expusieron datos que comparan a los 24 estados adheridos al IMSS-Bienestar con las ocho entidades que mantienen el control local de sus sistemas de salud, mostrando un crecimiento mayor en la atención médica de los estados federalizados.

Gobierno destaca aumento de consultas

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, a partir de 2023, las entidades incorporadas al programa registraron un incremento importante tanto en consultas generales como de especialidad.

“Los que están en el IMSS-Bienestar crecieron 50% el número de consultas. Los estados que no tienen IMSS-Bienestar solamente aumentaron 20%; en los estados que están en el IMSS-Bienestar el número de consultas de médicos especialistas aumentó 90%”, afirmó.

Más personal médico en la red federal

Por su parte, el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, explicó que el modelo está dirigido a una población de más de 56 millones de personas sin seguridad social y opera mediante 10 mil 761 unidades de salud en todo el país.

Según el funcionario, el incremento en las atenciones médicas está relacionado con la incorporación de más de 9 mil 300 médicos especialistas y 18 mil profesionales de enfermería a la red de atención.

Expertos piden revisar otros indicadores

Aunque las cifras muestran un aumento en la productividad de consultas, organizaciones como Cero Desabasto y especialistas en políticas públicas han señalado que el desempeño del sistema también debe analizarse considerando otros factores.

Entre ellos mencionan el rezago acumulado durante la transición del extinto Insabi al IMSS-Bienestar, así como la disponibilidad efectiva de medicamentos e insumos en hospitales y centros de salud.

Por ello, consideran que el incremento en el número de consultas es un indicador relevante, pero que debe evaluarse junto con variables relacionadas con cobertura, tiempos de atención y acceso a tratamientos para medir el impacto real del modelo en la atención médica pública.

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