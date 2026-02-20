García Harfuch confirma investigación en México por fraude de tiempos compartidos ligado al CJNG

GENERANDO AUDIO...

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que en México existe una investigación en curso contra los involucrados en el esquema de fraude de tiempos compartidos vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario señaló: “Sí hay una investigación en proceso. La UIF hizo una denuncia a la FGR y ellos darán informes sobre la investigación. De ese caso ya se enlistaron las empresas y las personas, pero sí hay otros casos en la República”.

Sanción de EE. UU. contra Kovay Gardens

El posicionamiento ocurre luego de que el Gobierno de Estados Unidos sancionó al resort Kovay Gardens por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempos compartidos ligado al CJNG.

La medida fue anunciada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, e incluyó en su lista de sanciones financieras a cinco personas físicas y 19 empresas mexicanas relacionadas con esta red.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el complejo turístico, ubicado en La Cruz de Huanacaxtle, Nayarit, habría facilitado operaciones que afectaron principalmente a ciudadanos de ese país.

Miles de víctimas y pérdidas millonarias

Datos citados por el Gobierno estadounidense indican que entre 2019 y 2023 se registraron alrededor de 6 mil víctimas estadounidenses, con pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.

Según la investigación, el esquema operaba mediante:

Llamadas automatizadas o contactos no solicitados

Ofertas falsas de reventa o renta de semanas

Solicitud de pagos anticipados por impuestos o comisiones

Transferencias internacionales a cuentas en México

En algunos casos, las víctimas eran revictimizadas por supuestos abogados o intermediarios que prometían recuperar el dinero perdido.

México amplía bloqueos

Tras las sanciones estadounidenses, la Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.

En total, la OFAC designó a 24 sujetos: cinco personas físicas y 19 empresas. Entre los señalados se encuentra el fundador del resort, Carlos Humberto Rivera Miramontes, así como otros presuntos operadores y compañías vinculadas a sectores inmobiliarios, turísticos y financieros.

Las sanciones implican el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.

Autoridades de Estados Unidos señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia para debilitar las fuentes de financiamiento del CJNG, más allá del narcotráfico.

En México, la investigación continúa bajo la conducción de la Fiscalía General de la República.

