México registra 264 homicidios en tercera semana de junio; Guanajuato encabeza cifras con 31

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Cobertura de la violencia en México genera debate. Foto: Cuartoscuro

Durante la tercera semana de junio de 2026, México registró 264 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Guanajuato encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 31 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 121 homicidios en el país: 34 casos el viernes 19 de junio, 43 el sábado 20 y 44 el domingo 21.

La SSPC registró 264 asesinatos entre el lunes 15 y el domingo 21 de junio de 2026, lo que representa una disminución de apenas cuatro casos respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 268.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Guanajuato: 31

Homicidios por día y estados con más denuncias

15 de junio: 31

Guanajuato: 5

Sinaloa: 3

Michoacán: 3

16 de junio: 27

Colima: 4

Veracruz: 3

Guanajuato: 2

17 de junio: 40

Guanajuato: 5

Baja California: 5

Chihuahua: 5

18 de junio: 45

Baja California: 6

Sonora: 5

Guanajuato: 1

19 de junio: 34

Tabasco: 5

Guanajuato: 3

Baja California: 3

20 de junio: 43

CDMX: 6

Guanajuato: 5

Sinaloa: 4

21 de junio: 44

Guanajuato: 10

Veracruz: 5

Sinaloa: 2

Total en la semana: 264

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 39 mil 487 homicidios.

Guanajuato encabeza cifras de homicidios

Guanajuato volvió a encabezar las cifras semanales de homicidios en México, al registrar 31 casos de este delito del 15 al 21 de junio de 2026.

Las fecha con mayor número de casos reportados en la entidad fue el domingo 21 con 10 denuncias de este tipo.

Medios locales reportaron que el sábado 20 de junio se cometieron al menos dos masacres en el estado con saldo preliminar de ocho personas sin vida.

Los ataques armados se registraron en los municipios de San Luis de la Paz, donde al menos tres personas murieron y Salamanca donde se hallaron, al menos, cinco personas muertas.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina.

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en comparación con enero, cuando se registraron 99, o marzo, cuando se contabilizaron 77.

En lo que va de junio, la entidad suma 66 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Junio (con corte hasta el día 21): 66

¿Cuántos homicidios se registran en México en lo que va de junio?

Del 1 al 21 de junio en México se contabilizan 820 homicidios.

Los estados que concentran el mayor número de casos, hasta el momento, son los siguientes:

Guanajuato: 88

Sinaloa: 66

Baja California: 54

Chihuahua: 51

Michoacán: 48

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 8 mil 313 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 757, seguido por Baja California con 620 y Chihuahua con 613.

Guanajuato: 757

Baja California: 620

Chihuahua: 613

Sinaloa: 576

Estado de México: 512

Morelos: 477

Veracruz: 441

Guerrero: 436

Oaxaca: 396

Michoacán: 383

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 25

San Luis Potosí: 23

Baja California Sur: 21

Durango: 19

Yucatán: 13

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