SCJN vs Congresos: Así corrige la Corte omisiones y leyes inconstitucionales

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A raíz de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los congresos de Yucatán y Puebla aprobar reformas específicas dentro de plazos determinados y advirtió que podría imponer multas, según reveló un trabajo de investigación realizado por Uno TV, es que presentamos los mecanismos con los que cuenta la Corte para revisar si el Congreso de la Unión o los congresos estatales han incumplido con su obligación de legislar o si han aprobado normas que vulneran derechos humanos.

Para ello, la SCJN puede intervenir mediante recursos como el Amparo en Revisión, la Controversia Constitucional y las Acciones de Inconstitucionalidad.

Cuando existe una omisión legislativa, es decir, cuando una autoridad no crea o actualiza una ley pese a que la Constitución lo exige de manera expresa, la Corte puede ordenar que se subsane la falta. Además, tiene facultades para establecer plazos específicos con el fin de que los congresos cumplan con esa obligación.

SCJN invalida leyes y ordena corregir normas inconstitucionales

Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 12 de mayo, cuando la SCJN invalidó una legislación de Morelos que permitía al personal médico recurrir a la objeción de conciencia para negarse a realizar procedimientos como la interrupción del embarazo.

Durante la discusión, el ministro Irving Espinosa Betanzo señaló que “no se puede tolerar que, en nombre de la conciencia de algunos, se sacrifique el derecho a la salud del resto”.

La resolución también evidenció que el Congreso de Morelos había reincidido. En la Acción de Inconstitucionalidad 107/2019, la Corte ya había declarado inválida la redacción de esa misma disposición.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa sostuvo que el Congreso estatal volvió a legislar sin atender los lineamientos establecidos previamente por el máximo tribunal, por lo que consideró procedente invalidar la norma en su totalidad.

Tras la decisión, la Corte otorgó un plazo de 90 días para que el Congreso local corrigiera la legislación conforme a criterios federales. Entre ellos, que la objeción de conciencia no puede aplicarse en situaciones de emergencia y que el Estado debe garantizar personal médico disponible para atender a las pacientes.

El ministro Hugo Aguilar Ortiz recordó que el estado de Morelos aún mantiene penalizado el aborto y señaló que ese contexto forma parte de la problemática analizada por el tribunal.

“… Recordar que el estado de Morelos todavía tiene penalizado el aborto y también es parte de la problemática… Dice la norma, ejercerá la objeción de conciencia cuando contravenga sus convicciones, no pues ahí entra todo”.

Código Penal de Colima también fue invalidado

La Corte no siempre ordena corregir una norma. El pasado 8 de abril invalidó un artículo del Código Penal de Colima que permitía perseguir el delito de peculado de manera indefinida al considerarlo imprescriptible.

La ministra María Estela Ríos planteó la necesidad de equilibrar el derecho de las personas a no ser perseguidas judicialmente en cualquier momento con la obligación de evitar la impunidad.

Aunque seis ministros votaron por invalidar la disposición, al tratarse de un amparo en revisión, el expediente fue devuelto a tribunales para continuar su trámite. La ministra Lenia Batres destacó que la Corte no legisla, sino que corrige los defectos constitucionales presentes en las normas.

“… En esta Corte no somos legisladoras, ni legisladores, entonces se presenta ante nosotros el defecto real que tiene esta norma… Tipificar la corrupción sin prescripción, pues puede permitir, pues múltiples venganzas políticas, revanchas políticas, más aún, cuando justamente un sistema de sistema democrático permite la alternancia en el poder…”

La SCJN también puede imponer medidas para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones, incluidas sanciones económicas e incluso la destitución de funcionarios.

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