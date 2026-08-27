AMLO, Sheinbaum y el desconocimiento sobre Rocha Moya

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El nivel de información que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum sobre decisiones y acontecimientos políticos fue cuestionado por Martha Anaya, que recordó las declaraciones que Andrés Manuel López Obrador hacía cuando era opositor.

En este comentario, la analista apunta que López Obrador solía afirmar que un presidente de la República estaba enterado de todo lo que ocurría en su gobierno, al grado de sostener que “no se movía la hoja de un árbol sin que él lo supiera”.

A partir de esa postura, Anaya plantea qué tanto conocimiento tuvo López Obrador durante su sexenio sobre hechos como el huachicol fiscal.

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