México registra más de mil fosas clandestinas en dos años; denuncian falta de datos oficiales

México enfrenta una crisis sostenida en materia de desapariciones y hallazgos forenses. De acuerdo con la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas, entre 2023 y 2024 se documentaron mil 451 fosas clandestinas reportadas por fiscalías estatales, una cifra que contrasta con los 18 casos reconocidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en el mismo periodo.

En entrevista para “A las nueve en Uno”, Andrea Orcasitas, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, quien explicó que esta herramienta fue creada junto con Artículo 19 y Data Cívica ante la ausencia de un registro público nacional completo.

“El artículo 48 de la Ley General de Desaparición obliga a la FGR a crear un registro público de fosas clandestinas, pero ese registro no existe”, señaló Orcasitas en entrevista.

Estados con más hallazgos de fosas clandestinas

Según los datos integrados en la plataforma, los estados con mayor número de fosas clandestinas reportadas en los últimos dos años son:

Sonora

Guanajuato

Colima

Jalisco

Chihuahua

