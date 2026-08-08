México registró 3 mil 585 temblores durante julio; sismo de 7.4 fue el de mayor magnitud

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Temblores en México. Foto: Getty images.

Durante julio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó 3 mil 585 temblores con epicentros dentro del territorio mexicano, con magnitudes de entre 1.0 y 7.4, de acuerdo con el resumen mensual de sismicidad.

Durante el mes de julio de 2026, el @SismologicoMX reportó 3,585 temblores con epicentros dentro del territorio mexicano. Consulta el resumen mensual de sismicidad > https://t.co/F8nObC0CV3 pic.twitter.com/mk7ZEClMvO — UNAM (@UNAM_MX) August 7, 2026

La distribución de los sismos en México se concentró principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además del Istmo de Tehuantepec y el Golfo de California. Los epicentros registrados durante el mes aparecen distribuidos en distintas zonas del país, con una mayor presencia en regiones del Pacífico mexicano.

Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas

El evento de mayor magnitud registrado por el SSN durante julio ocurrió el 17 de julio, a las 08:48 horas. El sismo de magnitud 7.4 tuvo su epicentro en la costa de Chiapas, a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, en una región cercana a la frontera entre México y Guatemala.

De acuerdo con el reporte, el movimiento se originó en una falla de tipo inverso. En este tipo de falla, el bloque de techo se desplaza hacia arriba con respecto al bloque de piso.

El SSN indicó que las características de la falla asociada al sismo del 17 de julio corresponden a un rumbo de 125.3 grados, un echado de 75.1 grados y un deslizamiento de 93.5 grados.

El organismo señaló que este tipo de falla es característico de las zonas de convergencia entre placas tectónicas.

El movimiento de magnitud 7.4 fue seguido por actividad sísmica posterior. Hasta las 20:00 horas del 31 de julio, el SSN había registrado 1 mil 292 réplicas relacionadas con este evento.

La réplica de mayor magnitud alcanzó 6.5, de acuerdo con el corte realizado por el organismo hasta esa fecha y hora.

¿Dónde se concentraron los sismos de julio de 2026?

El resumen mensual del SSN señala que los epicentros de los 3 mil 585 temblores registrados durante julio se concentraron principalmente en:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Colima

Jalisco

Istmo de Tehuantepec

Golfo de California

Las magnitudes de los movimientos registrados durante el mes fueron de 1.0 a 7.4. La distribución mostrada en el mapa del SSN incluye eventos de distintas magnitudes en territorio mexicano y zonas marítimas cercanas a las costas.

La actividad sísmica reportada durante julio no se limitó a la costa del Pacífico. El SSN también documentó un movimiento en el Golfo de México, una región ubicada lejos de las fronteras de placas tectónicas.

Sismo de magnitud 4.1 en el Golfo de México

El 15 de julio, a las 15:10 horas, ocurrió un sismo de magnitud 4.1 cuyo epicentro se localizó a 100 kilómetros al norte de Frontera, Tabasco.

Según el SSN, esta zona se encuentra dentro de una región estable de la placa de Norteamérica y está alejada de las fronteras entre placas tectónicas.

Sin embargo, el organismo explicó que la actividad sísmica en el Golfo de México está relacionada con la compleja geología de la región. Entre las características señaladas se encuentran secuencias estratigráficas que contienen grandes yacimientos de petróleo, altas tasas de subsidencia, una tectónica salina compleja y diversos ambientes de sedimentación.

El registro de este movimiento forma parte del reporte mensual correspondiente a julio de 2026, periodo en el que el SSN contabilizó los 3 mil 585 sismos con epicentros dentro del territorio mexicano.

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