Exclusiva: rusos reclutan a mexicanos con falsas ofertas de trabajo para ir a la guerra

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Un mexicano relató a UNO TV cómo una red que opera por WhatsApp le ofreció un bono de 500 mil pesos y visa migratoria en seis días para “vigilancia táctica” en Rusia; al llegar al aeropuerto, decidió no abordar tras enterarse de que otros extranjeros habían sido despojados de su pasaporte.

Una red internacional de reclutamiento está captando mexicanos a través de redes sociales y WhatsApp con falsas ofertas de trabajo en Rusia, para después enviarlos como combatientes al frente de la guerra contra Ucrania, denunció un hombre en entrevista con UNO TV.

El entrevistado, cuya identidad fue resguardada por seguridad, narró que encontró la oferta laboral en una red social y recibió respuesta inmediata a través de un número de WhatsApp identificado como “Grupo AVANT“.

“Me dijeron que pues no había ningún tipo de peligro, que era nada más vigilancia táctica en el estado de Rusia, que porque estaban pasando por una guerra, pero que no te mandaban al frente, tú ibas a hacer como la parte de atrás”, relató.

Bono de 500 mil pesos y visa en seis días

De acuerdo con el testimonio, los reclutadores le prometieron un bono de más de 500 mil pesos, un sueldo mensual de 60 mil pesos y documentación migratoria para trabajar legalmente durante un año.

La visa le fue enviada en un plazo de seis días, sin necesidad de acudir a un consulado. Posteriormente, recibió sus boletos de avión con destino a Moscú, con una escala.

La alerta que lo hizo no abordar

Ya en el aeropuerto, y minutos antes de su vuelo, el hombre recibió una advertencia de su familia.

“Mi familia me avisa que cheque porque justamente acababa de ver un video donde en otros países a colombianos, peruanos, brasileños, les estaban ofreciendo prácticamente lo mismo, pero al llegar les quitaban el pasaporte y realmente no había ningún tipo de pago”, contó.

Con esa información, decidió no abordar el vuelo.

Amenazas tras cancelar el viaje

Horas después de no presentarse al vuelo, el hombre comenzó a recibir mensajes desde números con lada rusa, incluyendo fotografías de personas que, según le dijeron, lo esperaban en el aeropuerto de destino.

“Ya se escuchaba un acento ruso, que sabía hablar español. Inclusive me mandaron la foto de dos personas que me decían que ellos son los que me estaban esperando, y pues ya también después, mensajes amenazantes”, relató.

Entre los mensajes recibidos, los reclutadores le advirtieron que sería localizado si no viajaba a Rusia.

“De que si había volado a Rusia y yo me había ido, pues que me iban a encontrar hasta debajo de la tierra”, denunció.

Al menos 27 mil extranjeros reclutados desde 2022

Rusia ha reclutado al menos a 27 mil ciudadanos extranjeros desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, según un informe conjunto de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Truth Hounds y la Oficina Internacional de Kazajistán para los Derechos Humanos, publicado en abril de 2026.

Del total, el reporte detalla la siguiente distribución por región:

10 mil reclutas de Asia Central

Mil 800 de Asia del Sur

Entre mil 700 y 4 mil de África

Entre mil y 8 mil de América Latina

El mismo documento señala que al menos 3 mil 388 combatientes extranjeros han muerto en combate, y estima que uno de cada cinco reclutas no sobrevive a los primeros meses en el frente.

“La vida no vale eso”

El hombre que compartió su testimonio con UNO TV espera que su experiencia sirva de advertencia para otras personas que consideren este tipo de ofertas.

“Hasta dónde a veces llega nuestra necesidad, que te pones a pensar que si vas a arreglar tu vida por dinero, por 560 mil pesos, aunque te lo dieran, realmente no. La vida yo creo que de ningún humano vale eso”, concluyó

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