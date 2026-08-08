Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, queda en prisión preventiva por caso Ayotzinapa

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Exgobernador de Guerrero, señalado por caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, permanecerá en prisión preventiva oficiosa tras el falló del juez Mario Elizondo Martínez, por el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa. El exmandatario permanecerá en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

La decisión se tomó después de una audiencia inicial que se prolongó durante más de seis horas, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó las imputaciones contra el exgobernador Ángel Aguirre.

Ángel Aguirre es señalado por desaparición de videos

De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por la FGR, dos testimonios obtenidos mediante criterios de oportunidad aportaron información sobre la presunta participación de Aguirre Rivero en la desaparición de videograbaciones correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014.

Las grabaciones habrían registrado el momento en que normalistas fueron interceptados mientras viajaban en el autobús Estrella de Oro 1531, en Iguala, Guerrero.

Uno de los testimonios corresponde a Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien enfrenta un proceso por su presunta participación en la desaparición de las videograbaciones y recientemente obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria.

El segundo testimonio es el de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, detenida en marzo de 2026, durante un cateo a su domicilio, en el que le aseguraron cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas de medicamentos controlados.

Defensa de Aguirre pidió prisión domiciliaria

Durante la audiencia, la defensa solicitó que el exgobernador enfrentara el proceso en prisión domiciliaria, debido a problemas de salud que, según sus abogados, incluyen hipertensión arterial, atrofia prostática y diabetes. Sin embargo, la petición no fue concedida.

Aguirre Rivero, quien acudió en silla de ruedas y acompañado por sus abogados y su esposa, negó haber participado en los hechos.

“Tengo mi conciencia tranquila y muy en paz”, Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero

También aseguró que durante los últimos 12 años acudió ante las autoridades cuando fue requerido y que nunca se negó a declarar.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas de descargo. La audiencia continuará el martes 11 de agosto a las 10:00 horas, dentro de la causa penal 203/2026.

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