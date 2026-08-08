Examen de control de la UNAM divide a aspirantes: amparo o prueba

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Con 104 aciertos, Emiliano de la Torre consiguió un lugar en arquitectura de la UNAM para el ciclo 2026-2027. Sin embargo, su ingreso quedó sujeto al examen de control presencial que la Universidad aplicará a miles de aspirantes tras detectar resultados atípicos en la prueba en línea.

Emiliano es uno de los 58 mil 783 aspirantes convocados a presentar esta nueva evaluación. Mientras algunos se preparan para el examen, otros buscan recurrir a un juicio de amparo para intentar conservar los resultados obtenidos en la prueba original.

Aspirantes de la UNAM buscan frenar el examen de control

Emiliano explicó que un grupo de aspirantes está reuniendo personas para promover un amparo y solicitar la suspensión del examen de control. De acuerdo con la asesoría legal que recibió, la nueva prueba podría afectar principios como la certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad de criterios en el proceso de admisión.

El aspirante señaló que su intención es defender el resultado obtenido en el examen original y mantener su posibilidad de ingresar a la UNAM sin presentar nuevamente la evaluación.

Sin embargo, el exconsejero universitario y especialista en Ciencias Sociales de la UNAM, Erick Ortuño, recomendó a los aspirantes no dejar de prepararse para el examen de control, pues presentar un amparo no significa que automáticamente se suspenda la prueba.

Otros aspirantes sí presentarán el examen de la UNAM

No todos los estudiantes consideran que el examen de control sea injusto. Daniel Bautista, quien busca ingresar a Medicina, obtuvo 111 aciertos, seis menos que los 117 establecidos como mínimo para esa carrera. El aspirante considera que la nueva evaluación puede ayudar a comprobar que quienes obtengan un lugar realmente cuentan con los conocimientos necesarios. También reconoció que para algunos estudiantes la medida puede representar una afectación.

Por su parte, Alejandro López, aspirante a Médico Cirujano con 115 aciertos, tampoco considera que los amparos sean la solución. Afirmó que el ingreso debe basarse en las capacidades y el esfuerzo de cada estudiante.

Juez desecha amparo contra examen de control

Mientras los aspirantes se preparan para la prueba o analizan alternativas legales, ya existe al menos un antecedente judicial. En la Ciudad de México, el juez Ulises Oswaldo Rivera González desechó el amparo promovido por Brenda Haydde Balderas García, quien buscaba continuar con su inscripción a la UNAM sin presentar el examen de control.

Por ahora, la Universidad informó que la nueva evaluación contempla a 58 mil 783 aspirantes, quienes deberán consultar su sede, fecha y horario para acudir a la prueba presencial.

El proceso continuará mientras algunos estudiantes buscan defender jurídicamente sus resultados y otros optan por presentar nuevamente el examen para mantener abierta su posibilidad de ingresar a la UNAM.

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