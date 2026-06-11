Licencia de conducir para indocumentados en 2026: estados EE.UU. donde sí puedes tramitarla y los documentos que necesitas

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Un hombre sale de la División de Licencias de Conducir de Utah. Foto: AFP.

Para millones de inmigrantes en Estados Unidos, conducir no es un lujo. Es la diferencia entre llegar al trabajo o perderlo. Entre llevar a los hijos a la escuela o depender de alguien más. Sin embargo, la posibilidad de obtener una licencia de conducir sigue dependiendo del estado en donde vivas.

Para el 2026, un total de 19 estados y Washington D.C. permiten que personas sin estatus migratorio regular soliciten una licencia de conducir o un permiso especial sin necesidad de presentar un número de Seguro Social o una prueba de residencia legal. Así lo señalan recopilaciones legislativas citadas por organizaciones como el National Immigration Law Center (NILC), la National Conference of State Legislatures (NCSL) y diversos despachos especializados en inmigración.

¿Qué estados de Estados Unidos tramitan licencia de conducir a indocumentados?

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Hawái

Illinois

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregón

Rhode Island

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Washington D.C.

¿Qué estados ponen limitantes a las licencias de conducir para indocumentados?

Algunos de estos programas son bastante conocidos. California opera desde hace años bajo la licencia AB 60. Nueva York permite el trámite mediante la llamada Green Light Law. Utah y Vermont emiten tarjetas especiales conocidas como Driving Privilege Cards. En Illinois, por ejemplo, existe una licencia especial para visitantes temporales, mientras que Connecticut cuenta con el programa Drive Only.

Sin embargo, no todos los estados ven el tema de la misma manera.

Texas sigue exigiendo una prueba de presencia legal para emitir una licencia estándar. Florida ha ido incluso más lejos. Según abogados especializados consultados por Amanda Demanda Injury Lawyers, ese estado aprobó medidas que desconocen ciertas licencias emitidas específicamente para indocumentados en otras jurisdicciones. Esto significa que una licencia que se obtiene legalmente en estados como Nueva York o California podría no ser reconocida para conducir dentro de Florida.

Lo cierto es que la discusión política detrás de estas leyes lleva años. Quienes apoyan las licencias para todos argumentan que permiten que más conductores reciban capacitación formal, aprueben exámenes de tránsito y adquieran seguros vehiculares. Según explica Abogado.com, varios estados han defendido estas medidas bajo criterios de seguridad pública, integración económica y reducción del uso de identificaciones falsas.

Pero los críticos sostienen una postura distinta. Argumentan que estos documentos no prueban presencia legal en Estados Unidos y consideran que su emisión genera costos administrativos adicionales. También existen preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales y el acceso que diferentes agencias gubernamentales podrían tener a la información proporcionada durante el trámite.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar una licencia de conducir en Estados Unidos?

Aunque cada Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) tiene reglas propias, existen requisitos que se repiten con frecuencia.

Según información recopilada por Yohana Saucedo YSL Immigration Lawyers y Abogado.com, normalmente se solicita:

Pasaporte vigente, matrícula consular o identificación oficial del país de origen.

Comprobante de residencia dentro del estado donde se realiza el trámite.

Número de ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente) en aquellos estados que lo aceptan.

Pago de tarifas correspondientes.

Aprobar el examen teórico y la prueba práctica de manejo.

En muchos casos también se exige demostrar en dónde vives mediante contratos de renta, facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancarios o documentación oficial enviada al domicilio del solicitante.

Los especialistas recomiendan revisar siempre el portal oficial del DMV correspondiente antes de acudir a una cita. Algunos estados aceptan documentos extranjeros, mientras que otros pueden requerir traducciones certificadas o documentación complementaria.

¿Qué si te permiten hacer estas licencia de conducir y qué no?

Tener una licencia para indocumentados no significa tener un estatus migratorio legal. Tampoco otorga autorización de trabajo ni sirve como identificación federal.

De acuerdo con Abogado.com, estas licencias generalmente permiten conducir legalmente y contratar un seguro de automóvil, pero no son válidas para votar, abordar vuelos comerciales que requieran identificación REAL ID o ingresar a edificios federales restringidos.

Muchas de ellas poseen diseños distintos a las licencias convencionales precisamente para dejar claro que tienen limitaciones específicas bajo la legislación estatal y federal.

Aun así, representan una herramienta práctica para la vida diaria y reducen significativamente el riesgo de multas por conducir sin licencia.

¿Qué pasa si te detiene la policía?

Aquí es donde muchos inmigrantes sienten más incertidumbre.

Si tienes una licencia válida emitida por tu estado, debes presentarla junto con el registro del vehículo y el comprobante de seguro cuando un oficial lo solicite durante una parada de tráfico.

Los expertos recomiendan mantener la calma, seguir las instrucciones básicas del oficial y evitar cualquier confrontación innecesaria. También advierten que jamás deben utilizarse licencias falsas o documentos alterados. Presentar documentación fraudulenta puede generar consecuencias migratorias y penales mucho más graves que una simple infracción de tránsito.

La realidad es que las licencias para indocumentados siguen siendo objeto de debate político en Estados Unidos. Pero para miles de familias representan algo mucho más simple: una forma de moverse legalmente, trabajar, acudir a citas médicas, llevar a sus hijos a la escuela y enfrentar la vida cotidiana con un poco menos de incertidumbre.

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