“México Te Abraza” supera 1.5 millones de servicios a mexicanos repatriados

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El proceso comienza en 11 puntos de la frontera norte. Foto: Cuartoscuro

La Estrategia Nacional de Repatriación “México Te Abraza” ha otorgado más de 1 millón 567 mil servicios a mexicanos que regresaron al país, informó la Secretaría de Gobernación.

La estrategia, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, lleva un año y medio de operación permanente, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la participación de 34 dependencias del Gobierno federal.

Atención a mexicanos que regresan al país

El despliegue para recibir a los connacionales se realiza en 14 entidades federativas. Los retornos terrestres llegan a Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Por vía aérea, los connacionales son recibidos en aeropuertos de Tapachula, Chiapas; Villahermosa, Tabasco; Tulum, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; Morelia, Michoacán; Huatulco, Oaxaca; Campeche; San Luis Potosí y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el Estado de México.

El proceso comienza en 11 puntos de la frontera norte y en los aeropuertos del centro y sur del país. Ahí, personal del Instituto Nacional de Migración entrega la Carta de Repatriación, además de brindar información, alimentos, llamadas telefónicas y orientación jurídica.

Después, los connacionales son trasladados a sus comunidades de origen.

Más de 180 mil recibieron apoyo económico

Como parte de la estrategia, se han entregado más de 453 mil raciones de alimentos calientes y se han brindado más de 79 mil 700 atenciones médicas y psicológicas.

Más de 180 mil personas recibieron una Tarjeta Bienestar Paisano con 2 mil pesos para cubrir sus gastos de traslado hacia sus comunidades de origen.

A través del DIF se brindó apoyo a núcleos familiares, incluidos niñas, niños y adolescentes, mientras que más de 22 mil 828 mujeres recibieron atención jurídica, psicológica, de salud y contra la violencia.

Además, más de 98 mil 600 personas fueron afiliadas al IMSS y se emitieron más de 138 mil 500 copias certificadas de actas de nacimiento y CURP.

También reciben apoyo para reincorporarse

Más de 59 mil 100 connacionales fueron incorporados a Programas de Bienestar. También se otorgaron 33 mil asesorías relacionadas con regularización de suelo, temas agrarios y programas de vivienda.

Financiera para el Bienestar entregó más de 55 mil 500 tarjetas para remesas, mientras que el Instituto Nacional de Migración realizó el traslado de más de 200 mil 100 personas hacia los estados de donde salieron.

La Secretaría de Gobernación también mantiene un puesto de mando instalado desde el 20 de enero de 2025 para atender reportes e incidencias relacionados con la estrategia. De acuerdo con la información presentada, hasta ahora se mantiene un saldo blanco.

El centro opera las 24 horas, los siete días de la semana, con la participación de dependencias como Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, Relaciones Exteriores, Salud e Instituto Nacional de Migración.

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