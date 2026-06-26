Miles de jóvenes participarán en la creación de murales y mosaicos en los 32 estados del país: INJUVE

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Jóvenes intervendrán espacios públicos con murales. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

Este 25 de junio, plazas, escuelas, parques, centros comunitarios, unidades deportivas y espacios públicos de los 32 estados del país serán intervenidos por miles de jóvenes que participarán en la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE).

Durante esta jornada, las y los jóvenes de México trabajarán juntos en la creación de murales y mosaicos que reflejen la identidad, la historia, la diversidad cultural y valores como el amor, la libertad, la solidaridad, la inclusión y el respeto a la diversidad.

El propósito es recuperar espacios públicos por medio del arte y convertirlos en lugares de encuentro para la comunidad. A través de estas intervenciones, señalan, muros, plazas y espacios de convivencia se transformarán en expresiones de identidad, participación y esperanza.

Además, indican que cada mural y cada mosaico será resultado del trabajo conjunto de estudiantes, artistas, promotores culturales, colectivos juveniles, vecinas y vecinos que se sumarán a esta actividad

Otro de los objetivos, agregan, es generar oportunidades de encuentro entre las y los jóvenes, en un contexto donde la interacción ocurre a través de dispositivos electrónicos y redes sociales.

La Jornada Nacional de Murales y Mosaicos forma parte de la Estrategia Nacional Jóvenes Transformando México, cuyo objetivo, explican, es impulsar acciones que fortalezcan el tejido social, promuevan la participación comunitaria y contribuyan a la construcción de paz en todo el país.

“Desde la apertura de la convocatoria, jóvenes de todos los estados comenzaron a organizar brigadas, diseñar propuestas artísticas y convocar a sus comunidades para sumarse a esta gran jornada nacional. La meta es que un millón de jóvenes participen en esta acción colectiva que busca demostrar la capacidad transformadora de las nuevas generaciones cuando trabajan en comunidad”, declaran.

Por último, invitan a compartir fotografías, videos y avances de los murales y mosaicos en redes sociales utilizando el hashtag: #JóvenesTransformandoMéxico.

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