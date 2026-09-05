Misión “Contrafuegos”: EE. UU. destaca el combate al narcotráfico y aumento en decomiso de armas en frontera

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Misión “Contrafuegos” el plan contra el narcotráfico. Foto Getty/Reuters

La cooperación de México y Estados Unidos en materia de seguridad ha reportado avances contra el tráfico de armas y drogas. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, presentó un balance de los resultados alcanzados durante el primer año de la administración de Donald Trump.

De acuerdo con la información difundida por la Embajada de Estados Unidos en México, entre los resultados se encuentran un aumento de 125% en las incautaciones de armas ilegales en territorio estadounidense y una reducción de 35% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos al cierre de 2025.

Bajo el liderazgo de @POTUS @RealDonaldTrump, nuestros países están logrando resultados históricos en nuestras prioridades compartidas. Al trabajar juntos, estamos haciendo que nuestras comunidades estén más seguras, nuestra frontera esté mejor protegida y nuestra relación sea… pic.twitter.com/F9Dt0uFX9F — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 4, 2026

¿Qué es la Misión Contrafuegos?

La denominada Mission Firewall, conocida en México como Misión Contrafuegos, es una iniciativa bilateral enfocada en combatir el tráfico ilegal de armas entre México y Estados Unidos.

El programa fue anunciado en septiembre de 2025 durante la instalación del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos. Entre sus objetivos están incrementar las inspecciones para impedir el flujo de armas hacia México, fortalecer el intercambio de información y ampliar las investigaciones y procesos contra las redes dedicadas a este delito.

La estrategia también contempla ampliar en México el uso de la plataforma eTrace, herramienta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) utilizada para rastrear armas, además de extender tecnología de identificación balística a las 32 entidades federativas.

¿Cuántas armas ha decomisado Estados Unidos?

Como parte del balance presentado por Ronald Johnson, la Embajada de Estados Unidos informó que las incautaciones de armas de fuego ilegales aumentaron 125% durante el primer año de la administración Trump.

La ATF ha asegurado más de 36 mil armas ilegales, de las cuales 4 mil 359 tenían como destino México, de acuerdo con la información oficial estadounidense. Estas armas, según la Embajada, habrían sido destinadas a cárteles y organizaciones criminales.

Posteriormente, Johnson informó que las acciones de la administración estadounidense contra el tráfico de armas habían alcanzado cifras cercanas a 50 mil armas de fuego decomisadas, además de casi 2.9 millones de cartuchos de munición y más de 10 mil detenciones relacionadas con este delito.

¿Qué resultados reportó México contra las drogas?

El balance de la cooperación bilateral también incluyó acciones contra el tráfico de drogas.

La Embajada estadounidense señaló que las muertes por sobredosis en Estados Unidos disminuyeron 35% al cierre de 2025. También reportó una reducción superior a 95% en el flujo marítimo de drogas hacia territorio estadounidense.

En México, Johnson destacó los decomisos y el desmantelamiento de instalaciones utilizadas para la producción de drogas. En el balance de mayo de 2026, la representación diplomática reportó que las autoridades mexicanas habían incautado 65.5 toneladas métricas de droga en el mar y desmantelado más de 2 mil 300 laboratorios clandestinos, según el periodo considerado en ese informe.

Cooperación entre México y Estados Unidos

Ronald Johnson sostuvo que los resultados forman parte de una coordinación entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, con acciones enfocadas no solamente en los cárteles, sino también en las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones criminales.

La cooperación incluye inspecciones conjuntas, intercambio de información en tiempo real e investigaciones coordinadas, mecanismos que fueron reforzados mediante Mission Firewall.

Principales cifras reportadas

125%: aumento en las incautaciones de armas ilegales en Estados Unidos durante el primer año de la administración Trump.

aumento en las incautaciones de armas ilegales en Estados Unidos durante el primer año de la administración Trump. Más de 36 mil: armas ilegales incautadas por la ATF en el periodo reportado en mayo de 2026.

armas ilegales incautadas por la ATF en el periodo reportado en mayo de 2026. 4 mil 359: armas identificadas con destino a México.

armas identificadas con destino a México. 35%: reducción reportada en las muertes por sobredosis en Estados Unidos al cierre de 2025.

reducción reportada en las muertes por sobredosis en Estados Unidos al cierre de 2025. Más de 95%: disminución reportada en el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos.

disminución reportada en el flujo marítimo de drogas hacia Estados Unidos. Más de 2 mil 300: laboratorios clandestinos desmantelados en México, según el balance de mayo de 2026.

Además del combate al tráfico de armas y drogas, el balance presentado por Johnson incluyó extradiciones, transferencias de personas a custodia estadounidense y otras acciones de seguridad.

La iniciativa bilateral continúa como uno de los mecanismos de coordinación entre ambos países para enfrentar delitos que tienen una dimensión transfronteriza, particularmente el tráfico de armas hacia México y el movimiento de drogas hacia Estados Unidos.