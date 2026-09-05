“Confíen en ustedes y den su mejor versión”: Arturo Elias cierra México Siglo XXI ante 10 mil becarios

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“Confíen en ustedes” y “den su mejor versión” fueron parte de los mensajes que marcaron el cierre de México Siglo XXI 2026, encabezado por Arturo Elias Ayub, director general de Fundación Telmex Telcel, ante 10 mil becarios de Fundación Telmex Telcel reunidos este viernes en el Auditorio Nacional.

El cierre tuvo futbol, retos y mensajes para los jóvenes. Arturo Elias llegó al escenario con la playera de la Selección Mexicana y cantando “Cielito Lindo”, para interactuar con las figuras del futbol nacional Guillermo Ochoa, Javier Aguirre y Rafael Márquez, quienes previamente habían participado en el panel deportivo de México Siglo XXI.

🎓✨ ¿Y si sí?



Arturo Elías Ayub encabezó el cierre de una edición más de México Siglo XXI, encuentro que reunió a más de 10 mil personas en el Auditorio Nacional y que contó con la participación de distintas personalidades nacionales e internacionales.



Bajo el mensaje “¿Y si… pic.twitter.com/te8X8BqKOH — Uno TV (@UnoNoticias) September 5, 2026

Arturo Elias cambia el “¿Y si sí?” por un “Sí, sí, sí”

Durante su mensaje, Arturo Elias Ayub retomó el “¿Y si sí?”, frase de batalla de los mexicanos durante el Mundial 2026, celebrado semanas atrás, para lanzar un mensaje a los becarios.

“Y si sí creas tu momento. Y si sí sacas tu mejor versión. Y si sí confías en ti. Y si sí somos mejores cada día. Y si sí entre todos hacemos un México chingón”, expresó.

Después, propuso un cambio: “Hoy, Auditorio Nacional, vamos a cambiar el ¿Y si sí?, por un Sí, sí, sí”.

Ochoa, Márquez y Aguirre aconsejan al equipo mexicano de la Homeless World Cup

Previamente, Arturo Elias pidió a Ochoa, Márquez y Aguirre dar un consejo a integrantes de la Selección Nacional de Homeless World Cup, quienes subieron al escenario.

En el escenario de México Siglo XXI, Arturo Elias Ayub anuncia que la La "Homeless World Cup 2027" se llevará a cabo en la CDMX. #UnoTV #MSXXI #CreaTuMomento #FundacionTelmexTelcel #MSXXI2026 pic.twitter.com/9MmnYymYmm — Uno TV (@UnoNoticias) September 5, 2026

Javier Aguirre les dijo: “Sean una familia”; Rafael Márquez, “Den su mejor versión”; y Memo Ochoa, “Crean en ustedes”.

El director general de Fundación Telmex Telcel anunció que México recibirá por tercera ocasión el campeonato mundial de jóvenes en situación de calle, que se realizará del 17 al 23 de enero de 2027.

⚽🏆 ¡El @homelesswrldcup vuelve a México!



El torneo que transforma vidas a través del fútbol regresa por tercera ocasión. 🇲🇽✨



📍CDMX | 17 al 23 de enero de 2027@ClaroSports #HomelessWorldCupMX #FútbolYCambioSocial #CDMX #FootballChangesLives pic.twitter.com/r5kwu1FoxZ — Fund Telmex Telcel (@fundaciontelmex) September 5, 2026

Después, panelistas y seleccionados formaron los equipos “Viva México” y “¿Y si sí?”. Con dos balones gigantes, compitieron para llevarlos entre el público hasta el final del Auditorio Nacional y regresarlos. “Viva México” ganó el reto.

Arturo Elias reconoce al ingeniero Carlos Slim Helú

En la parte final, Arturo Elias dedicó un reconocimiento al ingeniero Carlos Slim Helú, presidente vitalicio de Grupo Carso, por hacer posible México Siglo XXI y apoyar a mexicanos mediante becas, educación en línea, atención de enfermedades y alimentación.

“Yo no conozco a nadie más que quiera más a México que este señor. Un aplauso para el Ingeniero Carlos Slim”, afirmó.

Arturo Elias destacó que han sido 24 años de México Siglo XXI y calificó como “un gran privilegio” formar parte del encuentro.

¿Qué es México Siglo XXI?

México Siglo XXI es el encuentro anual de Fundación Telmex Telcel que reúne a sus becarios con figuras nacionales e internacionales de ámbitos como el deporte, la tecnología, los negocios, la política, la ciencia, el entretenimiento y la cultura.

El evento se realiza desde 2002 y reúne alrededor de miles de jóvenes becarios en el Auditorio Nacional. Durante la jornada, los asistentes tienen la oportunidad de escuchar conferencias y conocer las experiencias de personalidades que comparten sus conocimientos y aprendizajes.

En la edición de este año, el evento reunió a personalidades como:

A lo largo de sus distintas ediciones han participado figuras como Anthony Hopkins, Serena Williams, Tom Brady, Kevin Costner, Bradley Cooper y Bill Clinton, entre muchas otras personalidades.