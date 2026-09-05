FGR atrae investigación por asesinato de Zenyazen Escobar, diputado de Morena

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FGR atrae investigación por asesinato de Zenyazen Escobar. Foto: Cuartoscuro

Tras el hallazgo del cuerpo del diputado de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García, en Veracruz, las autoridades reaccionaron. Por un lado, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que atraería el caso; mientras que las autoridades estatales afirmaron que “no fue un atentado” en contra del legislador federal.

A través de su cuenta de X, la FGR lamentó la muerte del diputado de Morena y afirmó que investigará el caso.

FGR atraerá caso de Zenyazen Roberto Escobar García

De acuerdo con la fiscalía encabezada por Ernestina Godoy Ramos, al tratarse de un legislador federal, la investigación de su homicidio recae en la FGR.

“La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución”, FGR

La Fiscalía General de la República lamenta el fallecimiento del diputado por Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución. — FGR México (@FGRMexico) September 4, 2026

Sin embargo, la FGR no dio más detalles sobre la investigación por el homicidio del diputado de Morena, Zenyazen Roberto Escobar García.

Autoridades de Veracruz descartan atentado

Luego del hallazgo del cuerpo de Zenyazen Roberto Escobar García, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, negó que el homicidio del legislador hubiera sido producto de un atentado, pues, dijo, no había evidencia de ataque al automóvil y que la agresión habría sido interna.

“No fue un atentado porque el carro está a un lado. No se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno… (el carro) está a un lado, en un acotamiento. Nos notifican que no, como tal, fue un atentado, un ataque. Es un lamentable fallecimiento por arma de fuego”. Ricardo Ahued Bardahuil, secretario de Gobierno de Veracruz

Dice el secretario de gobierno de @rocionahle que el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar no fue “atentado” sino un “fallecimiento por arma de fuego”.



De los autores de que la maestra Irma Hernández no murió por la mafia, sino de un infarto. pic.twitter.com/GfAou7QBR6 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 4, 2026

¿Qué se sabe del homicidio de Zenyazen Roberto Escobar García, diputado de Morena?

Los primeros reportes señalan que el legislador morenista habría sido ultimado, presuntamente, por un disparo. Tras el hallazgo del cuerpo, la mañana de este viernes, al sitio arribaron elementos de seguridad, quienes acordonaron la zona.

En un primer momento se reportó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación.

Sin embargo, hasta el momento el móvil del crimen se desconoce, así como los posibles responsables.

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