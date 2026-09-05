¿Quién era Zenyazen Escobar, diputado de Morena asesinado en Veracruz?

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Zenyazen Escobar, diputado de Morena. Foto: Cuartoscuro

El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, fue asesinado de un disparo. El cuerpo del político fue hallado en la comunidad La Gloria, en la zona de Cardel, en el estado de Veracruz. Hasta el momento, autoridades desconocen el móvil del homicidio.

Pero ¿quién era Zenyazen Escobar García?

¿Quién era Zenyazen Escobar García?

De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, Zenyazen Roberto Escobar García, perteneciente a la bancada de Morena, era licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sotavento. Además, contaba con maestría en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas.

Como parte de su carrera, del 2016 al 2018, Escobar García fue diputado local en la LXIV Legislatura del Congreso de Veracruz.

Después, de 2018 a 2021, se desempeñó como secretario de Educación en el Gobierno de Veracruz.

Entre los puestos públicos, el Sistema también reconoce a Escobar García como:

Interinato en la supervisión escolar zona 609 telesecundarias estatales

Docente de telesecundarias estatales en Veracruz

Las polémicas de Zenyazen Roberto Escobar García

El diputado de Morena también tuvo algunas polémicas en su carrera. La más reciente fue un encontronazo con el priista Carlos Gutiérrez Mancilla, a quien, entre groserías, retó a unos golpes. Supuestamente, el morenista se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El momento fue captado por los integrantes de la Cámara y rápidamente se viralizó en redes sociales. En el video se observa cómo el diputado de Morena pone los puños en señal de pelea.

La situación terminó cuando los compañeros de Zenyazen Roberto Escobar García intervinieron para tratar de calmar los ánimos del diputado morenista.

Dice el diputado @ZenyazenEscobar que no estaba en estado etílico, pero véanlo como se balancea



Juzguen ustedes 😳 pic.twitter.com/jCzSjz5FnU — Laura Brugés (@LauraBruges) May 28, 2026

En la lista de polémicas de Escobar García también destaca una etapa en la que, presuntamente, el diputado habría sido bailarín. En redes sociales se viralizó la versión y algunas fotografías de su actividad.

⚠️ Polémica rodea el trasfondo de Zenyazen Escobar tras su asesinato



Antes de llegar a la Cámara de Diputados y tras confirmarse su homicidio en Veracruz, resurgen detalles de la trayectoria del morenista Zenyazen Escobar: desde sus inicios como bailarín bajo el alias de… pic.twitter.com/DyKhsGzYtI — Gremio 51 (@gremio_51) September 4, 2026

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