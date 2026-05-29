Reafirman PACIC: canasta básica mantendrá su precio en 910 pesos

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El precio de la canasta básica en México se mantendrá en un máximo de 910 pesos, luego de que el Gobierno federal, empresas proveedoras y cadenas de autoservicio renovaran por seis meses el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

El acuerdo contempla que 24 productos esenciales mantengan su precio sin incrementos, como parte de una estrategia para contener la inflación y proteger el poder adquisitivo de las familias.

Participan 32 empresas en acuerdo para contener precios

Como parte de la renovación, 32 empresas del sector productivo y comercial firmaron el compromiso de mantener sin aumentos los precios de los productos incluidos en la canasta básica.

Entre estos artículos se encuentran alimentos y productos de uso cotidiano como carne (pollo, res, cerdo y pescado), huevo, leche, pan, harina de maíz, frutas, verduras, azúcar, aceites, granos y artículos de limpieza personal.

La medida se implementa en coordinación con tiendas de autoservicio y proveedores, quienes se comprometieron a respetar el tope establecido durante el periodo acordado.

¿Cuáles son los 24 productos incluidos en el acuerdo del PACIC?

El acuerdo del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) contempla un total de 24 productos de consumo básico, cuyos precios se mantienen con un tope máximo para proteger la economía de las familias. Estos son:

Aceite vegetal comestible

Arroz en grano

Atún en hojuelas

Azúcar estándar

Carne de res

Cebolla blanca

Chile jalapeño

Carne de cerdo

Frijol negro

Huevo de gallina

Jabón de tocador

Jitomate saladet

Leche de vaca

Limón

Manzana

Plátano

Pan blanco de caja

Papa blanca

Papel higiénico

Pasta para sopa

Carne de pollo

Sardina en tomate en lata

Tortilla de maíz de supermercado

Zanahoria

Estos productos forman parte de la canasta básica regulada dentro del acuerdo, con el objetivo de evitar incrementos en bienes esenciales de alto consumo en los hogares mexicanos.

Renovación del PACIC, en medio de presiones inflacionarias

Durante el anuncio, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, señaló que la extensión del acuerdo representa un esfuerzo conjunto ante un entorno económico complejo.

“No solamente renovamos un acuerdo económico, renovamos un compromiso social con millones de familias mexicanas en un entorno internacional complejo, marcado por presiones inflacionarias”.

El funcionario subrayó que la volatilidad en los precios de energéticos y alimentos ha obligado a reforzar medidas de contención.

Inflación global impacta costos de energía y alimentos

Autoridades destacaron que factores internacionales, como el aumento en el precio del petróleo y combustibles, han generado presiones inflacionarias en distintos países.

En ese contexto, se indicó que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) ha permitido amortiguar el impacto en México, evitando incrementos más pronunciados en productos básicos.

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en niveles de dos dígitos”.

Buscan ampliar el número de productos del PACIC

Además de mantener el precio de la canasta básica, la Secretaría de Hacienda informó que ya se analizan propuestas para ampliar el número de productos incluidos en el acuerdo.

“Hemos comenzado la revisión de propuestas que sumen al marco del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), para asegurar la estabilidad de precios de un mayor número de productos”.

El objetivo es fortalecer el control de precios en más bienes de consumo esencial mediante acuerdos con productores y distribuidores.

Coordinación entre sectores, clave en la estrategia

El acuerdo fue destacado como un mecanismo de coordinación entre el sector público y privado, el cual ha permitido implementar medidas para contener la inflación sin recurrir a controles obligatorios.

Organismos empresariales señalaron que este tipo de acuerdos voluntarios busca mantener el acceso a productos básicos, especialmente para los sectores más vulnerables.

PACIC continuará como medida contra la carestía

La renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) se mantendrá vigente durante los próximos seis meses, periodo en el que se evaluará su efectividad ante el comportamiento de la inflación.

La estrategia forma parte de las acciones para evitar alzas en productos esenciales, en un contexto internacional que sigue generando incertidumbre en los mercados.