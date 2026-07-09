Rocha Moya reaparece y afirma que sigue en su casa, en Culiacán

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Rocha Moya reaparece y rechaza acusaciones de EE. UU. Foto: Cuartoscuro

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, reapareció en redes sociales tras 69 días fuera del cargo para aclarar su situación, luego de las versiones que señalaban que presuntamente permanecía bajo resguardo de fuerzas federales.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que han transcurrido 69 días desde que dejó temporalmente la gubernatura y aseguró que ha permanecido en Culiacán, donde, dijo, continúa a disposición de las autoridades para cualquier investigación.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

Califica de falsas las acusaciones de Estados Unidos

Rocha Moya también respondió a los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses, que lo relacionan con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Afirmó que las acusaciones carecen de sustento y aseguró haber sido objeto de una campaña de desprestigio.

“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias e imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del Gobierno de los Estados Unidos son falsas”.

Rocha Moya asegura que permanece en Culiacán

En su mensaje, Rocha Moya explicó que solicitó licencia como gobernador con el propósito de facilitar las investigaciones en su contra sin contar con la protección del fuero constitucional.

“Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna”, escribió.

Asimismo, informó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a las preguntas del Ministerio Público Federal.

Niega contar con protección del Ejército o de corporaciones federales

El gobernador con licencia rechazó las versiones que señalan que permanece resguardado por elementos del Gobierno federal.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy, he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad de Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”.

Además, calificó como “absolutamente falso” lo publicado por el periodista Carlos Loret de Mola, quien aseguró que el exmandatario contaba con protección oficial.

Acusa un ataque político contra el movimiento de transformación

En la parte final de su posicionamiento, Rocha Moya sostuvo que las acusaciones forman parte de una estrategia política.

Según el gobernador con licencia, los señalamientos buscan afectar la soberanía nacional y desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación.

“Hoy queda claro que se trata de un ataque promovido desde la ultraderecha, con la pretensión de menoscabar la soberanía nacional y estigmatizar al movimiento de transformación a favor de los pobres más importante del continente”, concluyó.

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