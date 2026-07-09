Entrevista | Ley Trasciende busca que la iniciativa sobre eutanasia avance al Pleno en el próximo periodo legislativo

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La iniciativa Ley Trasciende continúa su proceso legislativo con el objetivo de regular la eutanasia en México para personas mayores de edad con enfermedades incurables, irreversibles y en estado avanzado.

Durante una entrevista en A las Nueve en Uno, Samara Martínez explicó que la propuesta contempla reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal, además de señalar que, de acuerdo con una encuesta realizada por organizaciones involucradas en el proyecto, más del 73% de las personas consultadas se manifestó a favor de la eutanasia.

También indicó que la Suprema Corte de Justicia atrajo recientemente un caso para analizar el tema desde una perspectiva constitucional.

Buscan que la discusión llegue al Pleno este año

Martínez señaló que la propuesta establece criterios específicos para acceder a la eutanasia, entre ellos ser mayor de edad, contar con un diagnóstico confirmado por al menos dos especialistas y que la solicitud sea realizada por la propia persona en pleno uso de sus facultades.

Agregó que, tras el receso legislativo, el objetivo es que el dictamen pueda discutirse entre septiembre y noviembre, con la expectativa de que llegue al Pleno para su votación antes del próximo periodo electoral.

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