Resultados del examen UNAM 2026: cuándo, dónde y cómo consultarlos

GENERANDO AUDIO...

UNAM. Foto: Cuartoscuro.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que el 17 de julio las personas aspirantes que participaron en el Concurso de Selección 2026 podrán conocer si obtuvieron un lugar en alguno de los programas académicos de la institución.

De acuerdo con el cronograma de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), los resultados del examen de ingreso a licenciatura se publicarán ese mismo día. Además, comenzarán los trámites para las personas seleccionadas.

La UNAM indicó que las personas aspirantes deberán conservar su Cita de examen, ya que será necesaria para consultar su resultado.

¿Dónde consultar los resultados del examen UNAM 2026?

Los resultados estarán disponibles a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar.

Para conocer el resultado, las personas aspirantes deberán ingresar a TU SITIO en la plataforma de la DGAE utilizando los datos con los que realizaron su registro durante el proceso de admisión.

Una vez publicada la información, cada aspirante podrá verificar si fue seleccionado para ingresar a alguna de las licenciaturas ofertadas en el Sistema Escolarizado o en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED).

¿Qué sigue si fuiste seleccionado en la UNAM?

El cronograma oficial establece una serie de actividades posteriores a la publicación de resultados.

Del 17 al 20 de julio las personas seleccionadas deberán:

Obtener el diagnóstico de su examen en TU SITIO .

. Presentar el examen diagnóstico de inglés.

Responder la hoja de datos estadísticos, en caso de no haberlo hecho durante el registro.

Descargar e imprimir la cita para entrega documental, cuando corresponda al tipo de ingreso.

Posteriormente, quienes ingresen mediante Bachillerato UNAM, Sistema Incorporado, Segunda Carrera, Cambio de Plantel, Cambio de Sistema o Cambio de Modalidad podrán descargar su documentación de ingreso entre el 20 y el 24 de julio.

Fechas de entrega de documentos e inscripción UNAM 2026

Para las personas cuyo ingreso corresponda a Sin antecedentes en la UNAM, Cambio de Ciclo o Cambio de Carrera, la entrega de documentos originales se realizará:

Del 27 al 31 de julio en el Local de Registro de Aspirantes.

en el Local de Registro de Aspirantes. El 4 o 5 de agosto, según la sede indicada en la cita descargada.

Después de concluir ese procedimiento, podrán obtener su documentación de ingreso entre el 28 de julio y las 15:00 horas del 7 de agosto, una vez validada la documentación entregada.

La DGAE señala que la inscripción en planteles se llevará a cabo del 3 al 7 de agosto de 2026, conforme a la programación de cada entidad académica, mientras que el inicio del ciclo escolar 2026-2027/1 está programado para el 10 de agosto de 2026.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.