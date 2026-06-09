Morena baja a Enrique Inzunza de la Comisión Permanente; seguirá cobrando

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Enrique Inzunza queda fuera de la Comisión Permanente. Foto: Cuartoscuro

El senador de Morena, Enrique Inzunza, no participará en los trabajos de la Comisión Permanente durante el resto del actual periodo de receso legislativo, que se extiende por los próximos tres meses. La decisión fue confirmada este lunes por el coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier.

De acuerdo con el legislador, la medida busca evitar que las sesiones del Senado se conviertan en un espacio de confrontación mediática. Mier señaló que la determinación forma parte de una estrategia política para privilegiar el debate legislativo y evitar situaciones que desvíen la atención de los temas parlamentarios.

Morena retira a Enrique Inzunza de la Comisión Permanente

Ignacio Mier explicó que, como coordinador de la bancada, tiene la facultad de definir cuáles de los integrantes asistirán a las sesiones de la Comisión Permanente durante el receso legislativo. Asimismo, aseguró que decidió no convocar a Enrique Inzunza para las próximas reuniones por razones de “inteligencia política” y “prudencia”. Según dijo, el objetivo es evitar un “show mediático” y que el Senado se convierta en un “circo”.

De igual modo, afirmó que, desde su posición como líder parlamentario, buscará impedir escenarios que puedan generar protagonismos o distraer la discusión legislativa.

Enrique Inzunza seguirá recibiendo su remuneración como senador

Pese a que no acudirá a los trabajos de la Comisión Permanente, Enrique Inzunza continuará recibiendo su remuneración como integrante del Senado. Según lo explicado por Mier, la Cámara Alta no cuenta con ningún mandato judicial o requerimiento oficial que permita suspender los pagos al legislador.

Detalló que el pago de la dieta se mantiene conforme a los procedimientos administrativos vigentes y que los recursos se entregan mediante cheque bancario.

¿Qué sigue para Enrique Inzunza?

Por ahora, el senador permanecerá fuera de las actividades de la Comisión Permanente durante el resto del receso legislativo. Mientras tanto, Morena mantiene la decisión de no convocarlo mientras continúe este periodo.

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