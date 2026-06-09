Detienen a seis presuntos implicados en la desaparición de la periodista Roxana Guzmán

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Detienen a seis implicados por secuestro de perdiosidta Roxana Guzmán. Foto: Getty

A seis días de la desaparición de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, medios locales de Veracruz informaron sobre la presunta detención de seis personas que estarían relacionadas con el caso ocurrido en el municipio de Nanchital.

De acuerdo con los reportes difundidos este domingo, las capturas habrían derivado de un operativo realizado en el sur de Veracruz. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información oficial sobre estas detenciones ni sobre el paradero de la comunicadora.

🚨Se reporta la detención de seis presuntos implicados en desaparición de periodista Roxana Guzmán



Trasciende que fue en un operativo en el sur de Veracruz que derivó en la detención de seis personas presuntamente relacionadas con la desaparición violenta de la periodista Roxana… pic.twitter.com/tM1VmJskLT — Azucena Uresti (@azucenau) June 9, 2026

Cronología en el secuestro de la periodista: ¿qué pasó con Roxana Guzmán?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, fue privada de la libertad la mañana del martes 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, al sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios de familiares, hombres armados irrumpieron en su domicilio, ubicado en la colonia 1 de Mayo, y la sustrajeron por la fuerza. Desde entonces, familiares y colegas han exigido a las autoridades intensificar las labores de búsqueda y garantizar que el caso sea esclarecido.

Giro en el caso Roxana Guzmán: familiares denuncian capturas injustas y exigen una investigación limpia https://t.co/kgsALYXIY1 pic.twitter.com/RiHkkDwRR4 — Irma Santander Vera (@SantanderIrma) June 8, 2026

Video captó el momento de la agresión

Tras los hechos, familiares de la periodista difundieron un video en el que se observa el momento en que varios sujetos ingresan violentamente al inmueble.

En las imágenes, que trascendieron en redes sociales, se aprecia cómo los agresores golpean la puerta de acceso y posteriormente ingresan al domicilio portando armas de fuego de alto calibre, mientras las personas presentes permanecen inmóviles ante la amenaza.

La grabación se convirtió en una de las principales evidencias del caso y reforzó el llamado para que las autoridades aceleren las investigaciones.

🚨 Sujetos armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, #Veracruz.



La Fiscalía Regional de Coatzacoalcos ya inició una investigación.



📹: @lulu_reportera pic.twitter.com/b78GI6l7JH — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 2, 2026

Fiscalía de Veracruz abrió una investigación por la desaparición

Luego del reporte de la privación ilegal de la libertad, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos.

En un comunicado oficial, la dependencia señaló que se desplegaron acciones de búsqueda para dar con el paradero de la comunicadora y esclarecer lo ocurrido.

𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹𝗶́𝗮 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇. https://t.co/6WZdD3mOUu pic.twitter.com/lpt8Mpdhgt — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 2, 2026

No obstante, hasta ahora la Fiscalía no ha informado públicamente sobre avances concretos relacionados con la localización de Roxana Guzmán.

Fiscalía aseguró que la búsqueda es una prioridad

Tres días después de la desaparición, la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, aseguró que el caso se mantenía como una de las principales prioridades tanto para las autoridades estatales como para el Gobierno federal.

Prioritaria la búsqueda de comunicadora en Nanchital: Fiscal General pic.twitter.com/gLH7XoV8oy — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 5, 2026

La funcionaria hizo referencia a las acciones de búsqueda durante una intervención relacionada con el caso, el cual también fue mencionado en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Las autoridades reiteraron entonces que continuarían con las diligencias necesarias para localizar a la periodista.

Familiares desmintieron reportes sobre una supuesta localización

Cuatro días después de la desaparición comenzaron a circular versiones sobre una presunta aparición con vida de Roxana Guzmán.

Sin embargo, los familiares de la periodista desmintieron dicha información y pidieron a medios de comunicación y plataformas digitales verificar adecuadamente sus fuentes antes de difundir datos no confirmados.

A través de diversos mensajes, señalaron que este tipo de publicaciones incrementaron la angustia de sus seres queridos, quienes continúan sin conocer el paradero de la comunicadora.

Reportan detención de seis presuntos implicados; se desconoce el paradero de Roxana Guzmán

Actualmente, se reportan la presunta detención de seis personas que estarían vinculadas con la desaparición violenta de la periodista.

Asimismo, el paradero de Roxana Guzmán continúa siendo desconocido, mientras familiares, colegas y organizaciones mantienen el llamado para que las autoridades refuercen las labores de búsqueda y esclarezcan el caso.

La desaparición de la directora de Pulso Informativo del Sureste se suma a los casos que han encendido las alertas sobre la seguridad de periodistas en México, particularmente en Veracruz, una entidad donde históricamente se han registrado agresiones contra integrantes del gremio periodístico.

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