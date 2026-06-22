Morena endurece requisitos: esto pide para competir por una gubernatura

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Foto: Cuartoscuro

Morena abrió el proceso para seleccionar a las personas que encabezarán las Coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en distintas entidades del país, una figura que el partido define como responsable de las tareas de organización territorial, fortalecimiento de comités y vinculación con la ciudadanía.

La convocatoria, aprobada por el Comité Ejecutivo Nacional el 17 de junio de 2026, fija una serie de requisitos que van desde edad mínima y residencia hasta la revisión de antecedentes relacionados con violencia de género, delitos sexuales, corrupción y adeudos alimentarios.

Además, establece que quienes actualmente ocupen cargos públicos, de elección popular o partidistas deberán separarse de ellos antes de solicitar su registro.

Durante la presentación del proceso, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, señaló que el objetivo es fortalecer los trabajos de organización y refuerzo territorial en las entidades. Por su parte, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, afirmó que la definición de estos perfiles se realizará mediante un procedimiento que, según sostuvo, coloca la decisión en la ciudadanía a través de mecanismos internos de consulta.

Los requisitos para entrar a la contienda

De acuerdo con la convocatoria, las personas interesadas en competir por una coordinación estatal deberán:

Ser mexicanas por nacimiento

Estar en pleno goce de sus derechos

Tener al menos 30 años cumplidos al 6 de junio de 2027.

Para quienes no hayan nacido en la entidad donde buscan participar, se exige una residencia mínima de cinco años.

La convocatoria también establece impedimentos para quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos vinculados con violencia sexual, violencia familiar, corrupción o faltas graves cometidas en el ejercicio de funciones públicas. Asimismo, excluye a personas con resoluciones vigentes por violencia política contra las mujeres en razón de género o que aparezcan en el registro nacional correspondiente.

Otro de los filtros contempla a quienes tengan la condición de deudor alimentario moroso, salvo que acrediten estar al corriente en sus obligaciones o haber cubierto los adeudos.

Documentos, cartas y revisión de perfiles

Además de la solicitud formal, Morena exige:

Presentar un currículo firmado

Cartas de compromiso con los principios de la llamada “Cuarta Transformación”

Aceptación expresa de las reglas del proceso

Una declaración bajo protesta de decir verdad sobre antecedentes relacionados con violencia familiar, delitos sexuales, adeudos alimentarios y violencia política de género

La documentación también incluye credencial para votar, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y, para quienes militan en el partido, constancias que acrediten su militancia.

La Comisión Nacional de Elecciones se reservó la facultad de solicitar información adicional y de realizar consultas sobre antecedentes penales mediante autorización expresa de las personas aspirantes.

Separación del cargo y rechazo al nepotismo

La convocatoria establece que quienes ejerzan cargos públicos, partidistas o de elección popular deberán acreditar su separación al momento de registrarse.

En la evaluación de los perfiles, la Comisión Nacional de Elecciones revisará trayectoria política y social, reconocimiento territorial, atributos éticos, afinidad con los principios del movimiento y participación en actividades de formación política.

Entre los criterios de valoración también aparece el rechazo al influyentismo, al amiguismo y al nepotismo. El documento señala que se revisará que no existan prácticas en las que se utilicen vínculos personales o familiares para acceder a espacios dentro de la estructura partidista.

Encuestas, sondeos y paridad de género

La definición final de las coordinaciones estatales se realizará mediante encuestas o estudios de opinión.

Cuando existan más de seis registros para una misma entidad, la Comisión Nacional de Elecciones podrá aplicar un sondeo previo para identificar hasta seis perfiles con mayor reconocimiento territorial y posteriormente incluirlos en la encuesta definitiva.

La convocatoria también establece que la integración final deberá respetar el principio de paridad de género. Si los resultados generan una composición que no cumpla con ese criterio, Morena podrá realizar ajustes para incorporar a las mujeres mejor posicionadas en las mediciones.

Reglas estrictas durante el proceso

Las personas participantes deberán realizar actividades de organización territorial, recorridos casa por casa, reuniones vecinales y asambleas para difundir información relacionada con la transformación y la soberanía nacional.

Sin embargo, la convocatoria prohíbe campañas dispendiosas, anuncios espectaculares, uso de recursos públicos, intervención de funcionarios a favor o en contra de aspirantes y cualquier mecanismo que pretenda influir indebidamente en el proceso.

También impide que gobernadores, integrantes de gabinetes, alcaldes, coordinadores legislativos, dirigentes partidistas y miembros de órganos internos de Morena participen en actividades de apoyo o promoción de alguna candidatura interna.

Las solicitudes aprobadas deberán publicarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Según la convocatoria, el resultado final tendrá carácter de inapelable.

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