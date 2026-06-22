Cuidado con los retos virales: alertan por riesgos durante el Mundial

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Retos virales pueden ser conductas de riesgo. Foto: Cuartoscuro

Con la llegada del Mundial 2026, que se celebra en México, Canadá y Estados Unidos, autoridades federales y de la Ciudad de México lanzaron una alerta sobre un fenómeno que podría crecer en redes sociales: los retos virales peligrosos que buscan volverse tendencia durante la justa deportiva y que podrían poner en riesgo la vida de quienes los replican.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) advirtieron que este tipo de contenidos suelen aprovechar eventos masivos para impulsar dinámicas en redes sociales, donde se invita a usuarios a grabar videos o realizar acciones extremas a cambio de vistas, likes o seguidores.

Retos virales que pueden parecer “tendencia”, pero no lo son

De acuerdo con las autoridades, durante el Mundial pueden aparecer desafíos que aparentan ser inofensivos o “divertidos”, pero que en realidad implican riesgos físicos reales.

Entre los comportamientos que ya se han identificado como peligrosos están:

Ingresar a zonas restringidas de estadios para grabar contenido

para grabar contenido Realizar maniobras riesgosas en vialidades cercanas a los recintos

Escalar estructuras o infraestructura urbana para tomar fotos o videos

Invadir áreas de seguridad durante eventos masivos

Provocar actos de vandalismo para viralizar contenido

Participar en retos que involucren consumo excesivo de alcohol u otras sustancias

Las autoridades explicaron que estos desafíos suelen difundirse en clips cortos que apelan a la viralidad inmediata, prometiendo popularidad o alcance en redes sociales.

“No todo lo viral es seguro”: la advertencia de seguridad

La SSPC y la SSC señalaron que la lógica detrás de estos retos es simple: generar impacto rápido en redes, sin considerar consecuencias.

Por ello, insistieron en un mensaje directo: no todo lo que es tendencia debe replicarse, especialmente cuando implica poner en riesgo la integridad física o romper medidas de seguridad.

Recomendaciones para evitar riesgos durante el Mundial

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones enfocadas en usuarios de redes sociales:

Evitar participar en retos virales que impliquen peligro físico

Pensar en las consecuencias antes de replicar cualquier tendencia

No ingresar a zonas restringidas o estadios sin autorización

Evitar acciones riesgosas en calles o espacios públicos para grabar contenido

o espacios públicos para grabar contenido Desconfiar de retos que prometan fama, seguidores o recompensas

Supervisar la actividad digital de menores de edad

Reportar contenido peligroso en plataformas digitales

Verificar información en fuentes oficiales antes de compartirla

¿Dónde reportar contenido peligroso?

La Policía Cibernética de la CDMX informó que está disponible para atención y reportes a través de su número oficial y redes sociales.

También se puede consultar la Ciberguía de la SSPC con recomendaciones de seguridad digital, así como las cuentas oficiales de seguridad para información durante el Mundial.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es prevenir incidentes durante un evento que se espera masivo a nivel mundial, haciendo un llamado claro: en redes sociales, lo viral puede ser tentador, pero en la vida real, puede salir muy caro.

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