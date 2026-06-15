Vivienda para el Bienestar suma 274 mil viviendas en construcción y beneficia a 7 millones de personas: Sheinbaum

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Sheinbaum destaca avances de Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el programa Vivienda para el Bienestar registra 274 mil viviendas en construcción en distintas entidades del país como parte de la meta sexenal de 1.8 millones de viviendas, con un alcance estimado para beneficiar a cerca de 7 millones de personas. Durante la conferencia mañanera de este lunes 15 de junio, destacó que el programa está dirigido a trabajadores que perciben hasta dos salarios mínimos y busca ampliar el acceso a la vivienda en México.

La mandataria señaló que el programa también contribuye a la generación de empleos mediante la actividad de la construcción. Además, indicó que desde 2025 se ha observado un incremento en la construcción de vivienda económica y popular como parte de esta estrategia federal.

Vivienda para el Bienestar alcanza 604 mil viviendas contratadas

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, informó que se tienen 604 mil viviendas contratadas en condiciones de iniciar obra, lo que representa un beneficio para aproximadamente 2.1 millones de personas.

Detalló que también se han entregado 579 mil créditos y apoyos para mejoramiento de vivienda, equivalente a un avance de 32.2%. Asimismo, reportó la entrega de 293 mil escrituras, constancias de finiquito y cancelaciones de crédito, lo que representa cerca del 30% de la meta de un millón de acciones previstas en este rubro.

La funcionaria agregó que mediante mecanismos como quitas, reducciones de saldo, reestructuración de créditos y disminución de tasas de interés se han mejorado las condiciones crediticias de más de 5.1 millones de personas.

Por su parte, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez Contreras, recordó que la meta institucional contempla 500 mil viviendas nuevas y 300 mil mejoramientos. Precisó que durante 2025 se entregaron 114 mil mejoramientos y comenzaron trabajos en 214 predios, equivalentes a 971 hectáreas, para construir 82 mil 497 viviendas nuevas.

Indicó que las primeras 50 mil viviendas serán entregadas hacia finales de 2026. Además, se realizaron 154 asambleas y sorteos en 147 municipios de 30 entidades federativas.

Infonavit, Insus y Fovissste reportan avances en vivienda y créditos

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que al 14 de junio se contabilizan 460 mil 131 viviendas contratadas, de las cuales 303 mil 909 corresponden a 2025 y 156 mil 222 a 2026. Añadió que se prevé sumar 251 mil 325 viviendas adicionales al cierre de este año.

Del total contratado, 191 mil 368 viviendas ya están en construcción, mientras que 140 mil 227 iniciarán obras entre junio y julio y otras 128 mil 536 entre agosto y septiembre. También reportó la colocación de 23 mil 281 viviendas en 21 estados, distribuidas en 53 municipios y 91 desarrollos habitacionales.

Respecto a la reestructuración de créditos, indicó que se han saneado 4 millones 856 mil créditos impagables, de los cuales 457 mil fueron liquidados al 100%. Además, mediante el programa Mejoravit se han otorgado cerca de 150 mil créditos para mejoramiento de vivienda durante 2026.

En tanto, el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus), Víctor Rubén Guzmán Dagnino, informó que se han entregado 36 mil 123 escrituras y existen 3 mil 550 listas para su entrega, para un acumulado de 39 mil 573 documentos. Asimismo, señaló que 117 mil 442 lotes iniciaron su proceso de escrituración y 557 mil 980 lotes fueron incorporados mediante diferentes vías jurídicas.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, reportó un avance cercano al 40% del Programa de Crédito 2026 y anunció que el organismo retomará la construcción de vivienda con una meta de 100 mil viviendas. Informó que la colocación de la primera piedra para las primeras 512 viviendas se realizará en Puebla el próximo 1 de julio.

También dio a conocer que, a partir del 1 de julio, estará disponible un nuevo estado de cuenta simplificado para las personas acreditadas, con información sobre monto prestado, pagos realizados y saldo vigente.

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