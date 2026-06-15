Sheinbaum descarta nueva reunión con CNTE y plantea reuniones tripartitas en estados

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Sheinbaum descarta nuevo diálogo con la CNTE. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó este lunes 15 de junio convocar a una nueva reunión con la CNTE en la Secretaría de Gobernación, al asegurar que el Gobierno federal ya presentó propuestas al magisterio y que ahora buscará atender el conflicto mediante reuniones tripartitas en los estados.

En medio del arranque de una nueva semana de movilizaciones por parte del magisterio disidente, la mandataria dejó claro que, por ahora, no existe intención de abrir otra mesa de negociación en Ciudad de México, pese a que continúan las protestas encabezadas por integrantes de la coordinadora.

Claudia Sheinbaum Pardo cierra puerta a nueva negociación con la CNTE

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta fue cuestionada sobre la posibilidad de convocar nuevamente a una reunión entre autoridades federales y dirigentes de la coordinadora, luego de que durante el fin de semana los maestros acordaran mantener sus protestas.

La respuesta fue breve y contundente.

“Por lo pronto no”, respondió al ser cuestionada sobre una eventual nueva reunión en Gobernación.

Con ello, el Gobierno federal marcó distancia frente a nuevas negociaciones en la capital y cambió la ruta que había mantenido en semanas previas, centrada principalmente en el diálogo directo con la dirigencia magisterial.

Gobierno asegura que ya entregó propuestas a la CNTE

Al explicar la postura oficial, Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la administración federal ya presentó planteamientos concretos para atender las demandas del magisterio y recordó que en encuentros previos incluso se propuso mantener una mesa técnica permanente.

La mandataria señaló que la propuesta del Gobierno ya fue entregada y reiteró que existen mecanismos planteados para dar seguimiento a los temas pendientes.

“El Gobierno ya dio sus propuestas… incluso se propuso en su momento una mesa técnica permanente, ahí están las propuestas”, afirmó.

Gobierno cambiará estrategia con reuniones tripartitas en los estados

Ante el conflicto que mantiene la CNTE, el Gobierno federal ahora apostará por trasladar el diálogo a nivel estatal.

En lugar de instalar nuevas mesas en Ciudad de México, Sheinbaum adelantó que se realizarán reuniones tripartitas en distintas entidades para atender problemáticas específicas que enfrenta el sector educativo en cada estado.

“Lo que está planteado son reuniones tripartitas en los estados para la problemática de los estados”, explicó la presidenta.

Anuncian consulta en escuelas para revisar cambios en USICAMM

Como parte de esta nueva estrategia, la presidenta informó que en agosto arrancará una consulta nacional escuela por escuela para conocer directamente la opinión de maestras y maestros sobre posibles cambios dentro de la USICAMM.

Este tema forma parte de las principales demandas impulsadas por integrantes del magisterio durante las últimas semanas.

“Vamos en agosto a la consulta escuela por escuela para conocer qué cambios debe tener el USICAMM”, explicó.

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