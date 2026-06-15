Jubilados del IMSS pueden reclamar su dinero acumulado en Infonavit

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Foto: Cuartoscuro

¿Nunca usaste tu crédito Infonavit? Si cotizaste ante el IMSS y recibiste aportaciones patronales al Instituto, el dinero acumulado en tu Subcuenta de Vivienda no se pierde al momento de jubilarte. De acuerdo con el Infonavit, los trabajadores pueden solicitar esos recursos cuando obtienen una resolución de pensión emitida por el IMSS.

El ahorro se forma con las aportaciones que realizaron los empleadores a lo largo de la vida laboral y puede encontrarse en distintos fondos, dependiendo del periodo en que se realizaron las contribuciones.

¿Qué ahorro puedes tener en Infonavit?

El Instituto señala que los recursos pueden estar distribuidos en:

Fondo de Ahorro 1972-1992

Subcuenta de Vivienda 1992

Subcuenta de Vivienda 1997

Dependiendo de cuándo cotizaste ante el IMSS, podrías tener dinero en uno, dos o incluso los tres conceptos.

¿Cómo te devuelve Infonavit el dinero al jubilarte?

La forma de recuperar los recursos depende del régimen bajo el que te pensionaste.

Si te pensionaste por Ley 73

Los recursos pueden entregarse en una sola exhibición. El trabajador puede solicitar directamente al Infonavit la devolución del saldo disponible en:

Fondo de Ahorro 72-92

Subcuenta de Vivienda 92

Subcuenta de Vivienda 97

Solo Infonavit (si aplica)

También se incluyen los rendimientos generados hasta la fecha del trámite.

Si te pensionaste por Ley 97

En este caso, los recursos de las Subcuentas de Vivienda 92 y 97 se integran al saldo total administrado por la Afore para calcular la pensión mensual.

Si existen recursos en el Fondo de Ahorro 72-92 o en el esquema Solo Infonavit, éstos deben solicitarse directamente ante el Instituto.

¿Qué pasa si no reclamas tu ahorro?

El Infonavit recuerda que, conforme al artículo 37 de su Ley, durante el año previo a cumplir 70 años notificará a los trabajadores que tengan saldo disponible.

Si el titular no solicita la devolución, los recursos pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Sin embargo, el dinero podrá ser reclamado posteriormente por el trabajador o sus beneficiarios, cumpliendo los requisitos vigentes al momento de la solicitud.

No olvides que todos los trámites relacionados con la devolución de recursos son gratuitos.

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