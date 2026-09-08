Morena sustituye de Mesa Directiva a senadora que llevó imitadora de Sheinbaum a evento
La senadora de Morena Simey Olvera Bautista fue sustituida este martes como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. Simey causó controversia luego de que, en su segundo informe de labores de Ixmiquilpan, Hidalgo, llevara a “Claudita”, una imitadora de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum.
Posterior a este movimiento, el Senado colocó en su lugar a la también morenista Claudia Tello Espinoza.
Senado notifica su baja de Olvera a días de llevar a su informe a una imitadora de Sheinbaum
Esto sucede días posteriores de que Simey Olvera participara en su segundo informe de labores en Ixmiquilpan, Hidalgo, acto que generó comentarios en redes sociales debido a la presencia de una imitadora de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La legisladora estuvo acompañada durante el evento por la actriz y comediante Tamara Henaine, quien interpreta al personaje conocido como “Claudita” y que acudió caracterizada como la mandataria federal.
La participación de la imitadora fue retomada en redes sociales debido a que ocurrió durante un acto público de una legisladora de Morena.
Claudia Tello ocupa su lugar
Tras el cambio realizado en el Senado, Claudia Tello Espinoza quedó como secretaria de la Mesa Directiva en sustitución de Simey Olvera.
La modificación se produce durante los primeros días del tercer año de la LXVI Legislatura, periodo en el que el Senado también ha realizado otros movimientos y designaciones dentro de sus órganos de gobierno.
¿Qué ocurrió en el informe de Simey Olvera?
El segundo informe de labores de Simey Olvera se realizó en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde la senadora presentó un balance de sus actividades legislativas.
Durante el evento participó Tamara Henaine, caracterizada como “Claudita”, personaje mediante el cual realiza una imitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presencia de la imitadora provocó reacciones en redes sociales y abrió comentarios sobre el uso de este tipo de caracterizaciones durante actos públicos de legisladores.
Con la modificación anunciada este 8 de septiembre, Claudia Tello Espinoza asumió la secretaría que anteriormente ocupaba Simey Olvera Bautista.
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