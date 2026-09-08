Morena sustituye de Mesa Directiva a senadora que llevó imitadora de Sheinbaum a evento

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Morena sustituye a Simey Olvera. Foto: Cuartoscuro

La senadora de Morena Simey Olvera Bautista fue sustituida este martes como secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. Simey causó controversia luego de que, en su segundo informe de labores de Ixmiquilpan, Hidalgo, llevara a “Claudita”, una imitadora de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum.

Posterior a este movimiento, el Senado colocó en su lugar a la también morenista Claudia Tello Espinoza.

✅ Por unanimidad, con 96 votos a favor, se designa a la senadora @ClaudiaTelloEs como secretaria de la Mesa Directiva. — Senado de México (@senadomexicano) September 8, 2026

Senado notifica su baja de Olvera a días de llevar a su informe a una imitadora de Sheinbaum

Esto sucede días posteriores de que Simey Olvera participara en su segundo informe de labores en Ixmiquilpan, Hidalgo, acto que generó comentarios en redes sociales debido a la presencia de una imitadora de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La legisladora estuvo acompañada durante el evento por la actriz y comediante Tamara Henaine, quien interpreta al personaje conocido como “Claudita” y que acudió caracterizada como la mandataria federal.

🔴Claudia Tello Espinosa rindió protesta como nueva secretaria de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Simey Olvera Bautista, quien fue removida del cargo.



El cambio ocurre días después de que Olvera Bautista generara polémica al llevar a una imitadora de la… pic.twitter.com/2QxlYoCaIU — Azucena Uresti (@azucenau) September 8, 2026

La participación de la imitadora fue retomada en redes sociales debido a que ocurrió durante un acto público de una legisladora de Morena.

Claudia Tello ocupa su lugar

Tras el cambio realizado en el Senado, Claudia Tello Espinoza quedó como secretaria de la Mesa Directiva en sustitución de Simey Olvera.

La modificación se produce durante los primeros días del tercer año de la LXVI Legislatura, periodo en el que el Senado también ha realizado otros movimientos y designaciones dentro de sus órganos de gobierno.

Claudia Tello Espinosa rindió protesta como secretaria de la Mesa Directiva del Senado en en sustitución de la Simey Olvera Bautista, quien fue removida del cargo.

En días pasados llevó una imitadora de Claudia Sheinbaum a su informe de Gobierno. pic.twitter.com/hLiwwXjRet — Monica Garza (@monicagarzag) September 8, 2026

¿Qué ocurrió en el informe de Simey Olvera?

El segundo informe de labores de Simey Olvera se realizó en Ixmiquilpan, Hidalgo, donde la senadora presentó un balance de sus actividades legislativas.

Durante el evento participó Tamara Henaine, caracterizada como “Claudita”, personaje mediante el cual realiza una imitación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué te parece?🔴La senadora morenista Simey Olvera realizó su informe legislativo en Ixmiquilpan,#Hidalgo, acompañada de “Claudita”, imitadora de la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein)



🔴Durante el evento, en el que también estuvo Gerardo Fernández Noroña, Olvera posó… pic.twitter.com/dQKQljK9R9 — Josue Aguilar (@josuealeexis) August 28, 2026

La presencia de la imitadora provocó reacciones en redes sociales y abrió comentarios sobre el uso de este tipo de caracterizaciones durante actos públicos de legisladores.

Con la modificación anunciada este 8 de septiembre, Claudia Tello Espinoza asumió la secretaría que anteriormente ocupaba Simey Olvera Bautista.

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