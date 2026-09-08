Defensa de los Farías Laguna desmiente versión de la FGR sobre armas y documentos confidenciales

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FGR compartió lo localizado en bodega. Foto: FGR

La defensa de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna desmintió la versión de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el presunto aseguramiento de armas y documentos confidenciales en una bodega vinculada al exvicealmirante, señalado de integrar una red de huachicol fiscal.

El despacho Epigmenio Mendieta & Abogados sostuvo que la versión presentada por la Fiscalía es parcial y pidió que las indagatorias se realicen con debido proceso, acceso a la evidencia y sin sesgos.

Defensa cuestiona cateo y documentos atribuidos a Farías Laguna

En un comunicado, la defensa señaló que la FGR presentó como un nuevo hallazgo el cateo de una bodega arrendada por Manuel Roberto Farías Laguna, aunque aseguró que la orden de cateo existe desde el 1 de febrero de 2026.

También sostuvo que en el inmueble no fueron localizadas armas ni documentos confidenciales de seguridad nacional.

Según el despacho, los documentos que la Fiscalía pretende relacionar con los hermanos Farías Laguna, alias los “Primos”, no están firmados por Manuel Roberto ni Fernando, sino por el exsecretario de Marina.

Por ello, los abogados solicitaron tener acceso a una carpeta de investigación íntegra y a documentos que, aseguran, se encuentran en poder de la Secretaría de Marina.

Defensa pide que Rafael Ojeda comparezca como testigo

La defensa informó que Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina, deberá comparecer ante una jueza, luego de que solicitó su declaración como testigo.

Los abogados buscan conocer qué sabía sobre las presuntas irregularidades, cuándo tuvo conocimiento de ellas y qué información recibió de Fernando Farías.

También plantearon esclarecer qué acciones emprendió y si recibió al contralmirante Rubén Guerrero, como parte de los hechos que buscan investigar.

La defensa sostiene que una presunta estructura de contrabando de combustibles habría requerido superar controles, inspecciones, autorizaciones y registros de siete dependencias y entidades federales.

Por ello, pidió investigar todas las líneas del caso y determinar la responsabilidad individual de cada posible involucrado.

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