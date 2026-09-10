Fallece Óscar Mario Beteta a los 70 años, referente de la radio y el periodismo en México

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Óscar Mario Beteta, una trayectoria marcada por el análisis y las entrevistas

El periodista y conductor Óscar Mario Beteta falleció este miércoles 9 de septiembre de 2026 a los 70 años, tras una trayectoria de más de tres décadas en los medios de comunicación mexicanos, principalmente en la radio, donde se convirtió en una de las voces reconocidas de los espacios informativos, de entrevistas y análisis político.

Reportes señalan que enfrentaba cáncer y que murió en el Hospital ABC de Santa Fe, en la Ciudad de México.

La noticia sobre la muerte de Óscar Mario Beteta generó mensajes de condolencias de periodistas, conductores y figuras públicas y políticas que coincidieron con él a lo largo de su carrera.

Lamento el fallecimiento de Oscar Mario Beteta quien encabezó por tres décadas uno de los programas radiofónicos más relevantes de México. Mis sinceras condolencias a familiares y amigos , descansa en paz Oscar Mario. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 10, 2026

Lamento profundamente el fallecimiento del periodista Óscar @MarioBeteta. Mi más sentido pésame a sus familiares, amigos, seres queridos y colegas. QEPD #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) September 10, 2026

¿Quién fue Óscar Mario Beteta?

Óscar Mario Beteta desarrolló una extensa carrera en radio, televisión y prensa escrita. Durante décadas encabezó espacios informativos caracterizados por entrevistas con protagonistas de la política, la economía y la vida pública nacional.

Uno de sus proyectos más conocidos fue “En los Tiempos de la Radio”, programa que condujo durante años en Grupo Fórmula y que lo posicionó como una de las figuras reconocibles de la radio informativa mexicana.

También tuvo presencia en televisión con espacios de análisis como “Visión 40”, mientras que en prensa colaboró como articulista de El Financiero, donde firmaba la columna “En petit comité”. El propio diario lo describía como un periodista y conductor con más de 30 años de presencia y experiencia en medios.

Su actividad periodística se mantuvo hasta fechas recientes. El 4 de septiembre de 2026, apenas cinco días antes de que se reportara su muerte, El Financiero publicó una de sus columnas más recientes, titulada “América Latina, en el centro del tablero de EU”.

En febrero de 2024, Beteta se incorporó a Heraldo Radio, donde encabezó un espacio vespertino transmitido por el 98.5 FM en la Ciudad de México y por distintas estaciones del país.

En su propio sitio oficial anunció entonces que comenzaría transmisiones el 12 de febrero.

El Heraldo Media Group lamenta el sensible fallecimiento de nuestro conductor Oscar Mario Beteta. ⚫️🕊️



Enviamos nuestras condolencias a su familia y pronta resignación. pic.twitter.com/eh5mb39p53 — Heraldo Radio (@heraldoradio_) September 10, 2026

Una trayectoria marcada por el análisis y las entrevistas

A lo largo de su carrera, Óscar Mario Beteta hizo del análisis político, financiero y económico una parte central de su trabajo periodístico. Sus programas reunieron entrevistas, comentarios sobre la coyuntura nacional e internacional y conversaciones con integrantes de la vida pública mexicana.

Su fallecimiento representa la pérdida de una de las voces que durante décadas acompañó a las audiencias de la radio informativa en México.

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