Proyecta Hacienda 7 billones en ingresos para 2027 y menor apoyo a Pemex

GENERANDO AUDIO...

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defendió el Paquete Económico 2027 y aseguró que contempla ingresos históricos, una reducción gradual del déficit y un nivel de endeudamiento público neto de 1.9 billones de pesos.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, calificó la propuesta como responsable, creíble y realista, además de señalar que busca impulsar el crecimiento y la prosperidad compartida.

De acuerdo con Hacienda, los ingresos tributarios alcanzarán en 2027 un nivel histórico equivalente a 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB), sin crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas generales.

Hacienda prevé ingresos por casi 7 billones de pesos

Carlos Lerma, subsecretario de Ingresos de la SHCP, explicó que para 2027 se contemplan 580 mil millones de pesos adicionales respecto al presupuesto de cierre.

Con ello, los ingresos del Gobierno Federal llegarían a 6 billones 996 mil millones de pesos durante el próximo ejercicio fiscal.

En materia de deuda, María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda, informó que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicará en 55% del PIB.

Según la funcionaria, esta proporción mantendrá una trayectoria estable en el mediano plazo y será consistente con la reducción del déficit y el superávit primario previsto.

“Para 2027 se estima que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público queda en 55 por ciento del PIB, manteniendo una trayectoria estable en el mediano plazo; esto es importante porque es consistente con la reducción del déficit y con el superávit primario que estamos planteando al cierre del año pasado y este año”, María del Carmen Bonilla, subsecretaria de Hacienda y Crédito Público

Hacienda destaca menor apoyo presupuestal a Pemex

Respecto a Petróleos Mexicanos (Pemex), Amador Zamora señaló que la reducción presupuestal de 1.3% para 2027 está relacionada con una menor necesidad de apoyo financiero para la empresa.

El funcionario destacó las operaciones realizadas desde 2025, entre ellas emisiones y colocaciones de bonos en moneda extranjera, que, según explicó, contribuyeron a mejorar la posición financiera de Pemex.

Sin esas operaciones, Hacienda estimó que la empresa habría requerido una línea presupuestal de 136 mil millones de pesos. Actualmente, el requerimiento previsto es de 81 mil 100 millones de pesos.

Además, la deuda de corto plazo de Pemex disminuyó de 19 mil millones a 12 mil millones de dólares entre 2025 y junio de 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.