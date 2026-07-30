Mujeres de 15 a 19 años, las que más desaparecieron durante el Mundial 2026

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Fotos: Cuartoscuro

Mientras millones de personas seguían el Mundial 2026 en México, otro registro oficial mostró una realidad distinta. Entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, las mujeres de entre 15 y 19 años concentraron el mayor número de reportes de desaparición del país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

En ese periodo se documentaron 322 adolescentes desaparecidas o no localizadas, la cifra más alta entre todos los grupos de edad y sexo.

Mujeres de 15 a 19 años encabezaron los reportes

Las cifras oficiales indican que durante el periodo analizado se registraron 1,878 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

Del total:

936 personas permanecían desaparecidas o no localizadas, equivalente al 49.84% .

permanecían desaparecidas o no localizadas, equivalente al . 942 personas habían sido localizadas ( 50.16% ).

habían sido localizadas ( ). De estas últimas, 904 fueron encontradas con vida y 38 sin vida.

Al revisar los grupos de edad, las adolescentes de 15 a 19 años aparecen como el sector con más reportes, al acumular 322 casos. En el mismo rango de edad se reportaron 216 hombres.

El segundo grupo con mayor incidencia entre mujeres fue el de 10 a 14 años, con 164 reportes, mientras que entre los hombres destacó el rango de 20 a 24 años, con 162 casos.

Ciudad de México concentró más reportes durante el Mundial

Por entidad, la Ciudad de México registró el mayor número de reportes con 196 casos, seguida de:

Michoacán: 189

Tamaulipas: 124

Sonora: 110

Puebla: 101

Veracruz: 99

Quintana Roo: 92

Guanajuato: 83

Sinaloa: 82

Jalisco: 77

Entre las sedes mundialistas, la Ciudad de México encabezó los registros con 196 reportes, seguida por Jalisco, con 77, y Nuevo León, con 68.

Más de la mitad de los reportes correspondieron a hombres

En cuanto al sexo de las personas reportadas durante el Mundial, el RNPDNO señala:

1,104 hombres ( 58.79% )

( ) 773 mujeres ( 41.16% )

( ) 1 caso indeterminado

Aunque los hombres representaron la mayoría del total de reportes, el grupo individual con mayor incidencia fue el de las mujeres de entre 15 y 19 años.

Las desapariciones continúan durante el actual sexenio

Como contexto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indica que del 1 de octubre de 2024 al 26 de julio de 2026 se acumularon 59,475 personas desaparecidas en el país.

En ese periodo, el grupo con más registros también corresponde a las mujeres de 15 a 19 años, con 7,948 reportes, seguido de los hombres del mismo rango de edad, con 5,539 casos.

Por entidad, los mayores registros acumulados durante el actual sexenio corresponden al Estado de México (7,360), Ciudad de México (5,768), Nuevo León (4,676), Guanajuato (4,234) y Puebla (3,472).

Los 10 estados con más desaparecidos en México

Estas cifras corresponden del 01 de octubre de 2024 al 26 de julio de 2026, es decir, lo que vamos de este sexenio:

Estado de México: 7360 Ciudad de México: 5768 Nuevo León: 4676 Guanajuato: 4234 Puebla: 3472 Sonora: 3222 Sinaloa: 2646 Chiapas: 2200 Quintana Roo: 1870 Veracruz: 1719

Entre los 10 estados suman 37 mil 167 casos de personas desaparecidas en México.

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