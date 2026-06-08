México acumula 288 homicidios en primera semana de junio; Sinaloa encabeza cifras con 32

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Foto: Cuartoscuro

Durante la primera semana de junio de 2026, México registró 288 homicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Sinaloa encabezó la lista de entidades con más casos reportados, al acumular 32 denuncias por este delito.

Durante el fin de semana se reportaron 106 homicidios en el país: 32 casos el viernes 5 de junio, 46 el sábado 6 y 28 el domingo 7.

La SSPC registró 288 asesinatos entre el lunes 1 y el domingo 7 de junio de 2026, lo que representa una disminución de 2.37% respecto a la semana anterior, cuando se contabilizaron 295 casos.

Durante el periodo señalado, la entidad que concentró el mayor número de homicidios fue:

Sinaloa: 32

Homicidios por día y estados con más denuncias

1 de junio: 54

Estado de México: 8

Sinaloa: 6

Chihuahua:5

2 de junio: 49

Sinaloa: 10

Veracruz: 5

Chihuahua: 4

3 de junio: 40

Michoacán: 8

Guanajuato: 6

Sinaloa: 3

4 de junio: 39

Guerrero: 5

Guanajuato: 4

Sinaloa: 1

5 de junio: 32

Guanajuato: 4

Estado de México: 3

Sinaloa: 1

6 de junio: 46

Sinaloa: 8

Colima: 5

Guanajuato: 3

7 de junio: 28

Guanajuato: 4

Sinaloa: 3

Estado de México: 2

Total en la semana: 288

En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han contabilizado aproximadamente 38 mil 955 homicidios.

Sinaloa, el estado con más homicidios al arranque de junio

Sinaloa encabezó las cifras semanales de homicidios en México, al registrar 32 casos de este delito del 1 al 7 de junio.

Los días con mayor número de casos reportados en la entidad fueron el martes 2 de junio, con 10, y el sábado 6 de junio, con ocho.

El 2 de junio se reportó el hallazgo de cuerpos sin vida en colonias de Culiacán, como Azaleas, La Conquista, 10 de Mayo y Valle Alto, entre otras.

Además, en Mazatlán se reportó un homicidio en la colonia Luis Echeverría.

¿Cuántos homicidios van en Sinaloa desde la licencia de Rocha Moya?

Rubén Rocha Moya solicitó licencia temporal a su cargo como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026.

La solicitud fue aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa, y después se designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina

Desde entonces, en el estado ha aumentado el número de homicidios, pues en mayo, mes de la salida del gobernador, el estado registró 112 delitos de este tipo, en comparación con enero, cuando se registraron 99, o marzo, cuando se contabilizaron 77.

En lo que va de junio, la entidad suma 32 homicidios de acuerdo con cifras de la SSPC.

Homicidios en Sinaloa por mes:

Enero: 99

Febrero: 104

Marzo: 77

Abril: 99

Mayo: 112

Los estados con más homicidios en 2026

De acuerdo con el estudio “La guerra en números”, de TResearch Internacional, en lo que va de 2026, México suma 7 mil 781 homicidios, siendo Guanajuato el estado que registra más con 697, seguido por Baja California con 579 y Chihuahua con 579.

Guanajuato: 697

Baja California: 579

Chihuahua: 579

Sinaloa: 542

Estado de México: 475

Morelos: 459

Veracruz: 420

Guerrero: 414

Oaxaca: 367

Jalisco: 360

Asimismo, los estados que registraron el menor número de homicidios fueron:

Aguascalientes: 25

San Luis Potosí: 21

Baja California Sur: 20

Durango: 19

Yucatán: 13

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