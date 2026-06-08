Plan DN-III-E y Plan Marina: qué son y cuándo se activan ante huracanes y desastres

| 11:31 | Mario Ostos | UnoTV
Qué son el Plan DN-III y el Plan Marina. Cuartoscuro
Qué son el Plan DN-III y el Plan Marina. Cuartoscuro

El Plan DN-III-E y el Plan Marina son los principales mecanismos de respuesta de las Fuerzas Armadas para auxiliar a la población durante desastres naturales y emergencias en México. Ambos pueden activarse de manera preventiva o durante una contingencia para proteger a las personas, sus bienes y la infraestructura afectada.

Estos instrumentos operativos forman parte de la estrategia permanente del Estado mexicano para atender situaciones que rebasan la capacidad de respuesta local o que también requieren apoyo especializado de las fuerzas militares y navales.

Aunque comparten objetivos similares, cada uno es ejecutado por instituciones diferentes y cuenta con ámbitos de actuación específicos.

¿Qué es el Plan DN-III-E?

El Plan DN-III-E es el instrumento operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para auxiliar a la población civil en casos de desastre o emergencia.

Su ejecución corresponde al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana, con cobertura en todo el territorio nacional.

La denominación proviene del Plan de Defensa Nacional Número III, Anexo “E”, incorporado en 1966 para establecer procedimientos de apoyo a la población afectada por fenómenos naturales o provocados por actividades humanas.

Su objetivo es proteger la vida, los bienes y también el entorno de la población mediante acciones de prevención, auxilio y recuperación.

¿Cuándo se activa el Plan DN-III-E?

La SEDENA puede activar el Plan DN-III-E cuando un fenómeno representa un riesgo para la población o ya está generando afectaciones.

Entre las situaciones que pueden motivar su activación se encuentran:

  • Huracanes y tormentas tropicales
  • Inundaciones
  • Sismos
  • Erupciones volcánicas
  • Incendios forestales
  • Deslaves
  • Explosiones y accidentes mayores
  • Otros fenómenos naturales o provocados por actividades humanas

La activación puede realizarse antes de que ocurra una emergencia, cuando existe una amenaza inminente, o durante las labores de atención y recuperación.

Fases del Plan DN-III-E

El operativo se desarrolla además en tres etapas:

Prevención

Corresponde a las acciones realizadas antes de una emergencia.

Incluye:

  • Coordinación con autoridades federales, estatales y municipales
  • Identificación de zonas vulnerables
  • Monitoreo de fenómenos meteorológicos
  • Actualización de atlas de riesgos
  • Simulacros y ejercicios de preparación
  • Organización de fuerzas de reacción y albergues

Auxilio

Se aplica cuando la emergencia ya afecta a la población.

Entre las acciones más frecuentes están también:

  • Alertamiento y evacuación
  • Búsqueda y rescate
  • Atención médica
  • Operación de refugios temporales
  • Distribución de alimentos y agua
  • Seguridad en zonas afectadas
  • Transporte de personas e insumos

Recuperación

Comienza una vez que la situación de emergencia está controlada.

Comprende:

  • Retiro de escombros y lodo
  • Evaluación de daños
  • Restablecimiento provisional de servicios básicos
  • Rehabilitación de vías de comunicación
  • Distribución de ayuda humanitaria
  • Apoyo para el retorno de la población a sus actividades

¿Qué es el Plan Marina?

El Plan Marina, por otra parte, es el instrumento operativo de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) para auxiliar a la población civil durante emergencias o desastres.

Su finalidad es concentrar recursos humanos, materiales y logísticos para proteger a las personas, sus bienes, la infraestructura productiva y además del medio ambiente.

Aunque suele asociarse con emergencias en zonas costeras, portuarias y marítimas, también puede operar en áreas terrestres cuando las circunstancias lo requieren.

¿Cuándo se activa el Plan Marina?

La SEMAR activa el Plan Marina cuando una emergencia o desastre requiere apoyo naval o afecta principalmente regiones vinculadas con actividades marítimas.

Entre los eventos más comunes se encuentran:

  • Huracanes y ciclones tropicales
  • Inundaciones
  • Marejadas y fenómenos marítimos severos
  • Desastres naturales de gran magnitud
  • Emergencias que requieran apoyo logístico naval
  • Operaciones de búsqueda y rescate

Al igual que el Plan DN-III-E, puede ponerse en marcha de forma preventiva cuando existe una amenaza identificada.

Fases del Plan Marina

El Plan Marina también opera bajo tres fases principales.

Prevención

Incluye acciones como:

  • Monitoreo de fenómenos meteorológicos
  • Alertamiento temprano
  • Coordinación con Protección Civil
  • Preparación de personal y recursos

Auxilio

Durante esta etapa se realizan actividades como:

  • Evacuación de personas
  • Búsqueda y rescate
  • Atención a damnificados
  • Distribución de víveres y ayuda humanitaria
  • Habilitación de centros de acopio y refugios

Recuperación

Las acciones se enfocan en:

  • Restablecimiento de servicios
  • Limpieza de áreas afectadas
  • Rehabilitación de infraestructura
  • Apoyo a la reconstrucción
  • Normalización de actividades

Diferencias entre el Plan DN-III-E y el Plan Marina

Aunque ambos mecanismos tienen el mismo propósito de apoyar a la población durante emergencias, existen diferencias en cuanto a las instituciones responsables y su ámbito principal de actuación.

AspectoPlan DN-III-EPlan Marina
Institución responsableSEDENASEMAR
Fuerzas participantesEjército Mexicano y Fuerza Aérea MexicanaArmada de México
Ámbito principal de actuaciónTodo el territorio nacionalPrincipalmente zonas costeras, portuarias y marítimas
ObjetivoAuxiliar a la población civil ante desastres y emergenciasAuxiliar a la población civil ante desastres y emergencias
Fases operativasPrevención, Auxilio y RecuperaciónPrevención, Auxilio y Recuperación

Fuentes oficiales señalan que ambos planes pueden operar de manera coordinada cuando la magnitud de una emergencia requiere la participación conjunta de las Fuerzas Armadas, especialmente durante fenómenos de gran impacto como huracanes, inundaciones o desastres que afectan a varias entidades del país.

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