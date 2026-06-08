Plan DN-III-E y Plan Marina: qué son y cuándo se activan ante huracanes y desastres

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Qué son el Plan DN-III y el Plan Marina. Cuartoscuro

El Plan DN-III-E y el Plan Marina son los principales mecanismos de respuesta de las Fuerzas Armadas para auxiliar a la población durante desastres naturales y emergencias en México. Ambos pueden activarse de manera preventiva o durante una contingencia para proteger a las personas, sus bienes y la infraestructura afectada.

Estos instrumentos operativos forman parte de la estrategia permanente del Estado mexicano para atender situaciones que rebasan la capacidad de respuesta local o que también requieren apoyo especializado de las fuerzas militares y navales.

Aunque comparten objetivos similares, cada uno es ejecutado por instituciones diferentes y cuenta con ámbitos de actuación específicos.

¿Qué es el Plan DN-III-E?

El Plan DN-III-E es el instrumento operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para auxiliar a la población civil en casos de desastre o emergencia.

Su ejecución corresponde al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana, con cobertura en todo el territorio nacional.

La denominación proviene del Plan de Defensa Nacional Número III, Anexo “E”, incorporado en 1966 para establecer procedimientos de apoyo a la población afectada por fenómenos naturales o provocados por actividades humanas.

Su objetivo es proteger la vida, los bienes y también el entorno de la población mediante acciones de prevención, auxilio y recuperación.

¿Cuándo se activa el Plan DN-III-E?

La SEDENA puede activar el Plan DN-III-E cuando un fenómeno representa un riesgo para la población o ya está generando afectaciones.

Entre las situaciones que pueden motivar su activación se encuentran:

Huracanes y tormentas tropicales

Inundaciones

Sismos

Erupciones volcánicas

Incendios forestales

Deslaves

Explosiones y accidentes mayores

Otros fenómenos naturales o provocados por actividades humanas

La activación puede realizarse antes de que ocurra una emergencia, cuando existe una amenaza inminente, o durante las labores de atención y recuperación.

Fases del Plan DN-III-E

El operativo se desarrolla además en tres etapas:

Prevención

Corresponde a las acciones realizadas antes de una emergencia.

Incluye:

Coordinación con autoridades federales, estatales y municipales

Identificación de zonas vulnerables

Monitoreo de fenómenos meteorológicos

Actualización de atlas de riesgos

Simulacros y ejercicios de preparación

Organización de fuerzas de reacción y albergues

Auxilio

Se aplica cuando la emergencia ya afecta a la población.

Entre las acciones más frecuentes están también:

Alertamiento y evacuación

Búsqueda y rescate

Atención médica

Operación de refugios temporales

Distribución de alimentos y agua

Seguridad en zonas afectadas

Transporte de personas e insumos

Recuperación

Comienza una vez que la situación de emergencia está controlada.

Comprende:

Retiro de escombros y lodo

Evaluación de daños

Restablecimiento provisional de servicios básicos

Rehabilitación de vías de comunicación

Distribución de ayuda humanitaria

Apoyo para el retorno de la población a sus actividades

¿Qué es el Plan Marina?

El Plan Marina, por otra parte, es el instrumento operativo de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) para auxiliar a la población civil durante emergencias o desastres.

Su finalidad es concentrar recursos humanos, materiales y logísticos para proteger a las personas, sus bienes, la infraestructura productiva y además del medio ambiente.

Aunque suele asociarse con emergencias en zonas costeras, portuarias y marítimas, también puede operar en áreas terrestres cuando las circunstancias lo requieren.

¿Cuándo se activa el Plan Marina?

La SEMAR activa el Plan Marina cuando una emergencia o desastre requiere apoyo naval o afecta principalmente regiones vinculadas con actividades marítimas.

Entre los eventos más comunes se encuentran:

Huracanes y ciclones tropicales

Inundaciones

Marejadas y fenómenos marítimos severos

Desastres naturales de gran magnitud

Emergencias que requieran apoyo logístico naval

Operaciones de búsqueda y rescate

Al igual que el Plan DN-III-E, puede ponerse en marcha de forma preventiva cuando existe una amenaza identificada.

Fases del Plan Marina

El Plan Marina también opera bajo tres fases principales.

Prevención

Incluye acciones como:

Monitoreo de fenómenos meteorológicos

Alertamiento temprano

Coordinación con Protección Civil

Preparación de personal y recursos

Auxilio

Durante esta etapa se realizan actividades como:

Evacuación de personas

Búsqueda y rescate

Atención a damnificados

Distribución de víveres y ayuda humanitaria

Habilitación de centros de acopio y refugios

Recuperación

Las acciones se enfocan en:

Restablecimiento de servicios

Limpieza de áreas afectadas

Rehabilitación de infraestructura

Apoyo a la reconstrucción

Normalización de actividades

Diferencias entre el Plan DN-III-E y el Plan Marina

Aunque ambos mecanismos tienen el mismo propósito de apoyar a la población durante emergencias, existen diferencias en cuanto a las instituciones responsables y su ámbito principal de actuación.

Aspecto Plan DN-III-E Plan Marina Institución responsable SEDENA SEMAR Fuerzas participantes Ejército Mexicano y Fuerza Aérea Mexicana Armada de México Ámbito principal de actuación Todo el territorio nacional Principalmente zonas costeras, portuarias y marítimas Objetivo Auxiliar a la población civil ante desastres y emergencias Auxiliar a la población civil ante desastres y emergencias Fases operativas Prevención, Auxilio y Recuperación Prevención, Auxilio y Recuperación

Fuentes oficiales señalan que ambos planes pueden operar de manera coordinada cuando la magnitud de una emergencia requiere la participación conjunta de las Fuerzas Armadas, especialmente durante fenómenos de gran impacto como huracanes, inundaciones o desastres que afectan a varias entidades del país.

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