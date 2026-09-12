México despliega 800 militares en frontera con EE. UU. para combatir drones del crimen organizado

GENERANDO AUDIO...

Van contra drones en la frontera. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Alrededor de 800 elementos militares participan en la Operación Antidrones “Águila Alta”, implementada en una franja de la frontera entre México y Estados Unidos para detectar y combatir el uso de drones.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que, hasta el momento, México no ha registrado resultados durante el desarrollo de la operación, aunque adelantó que la próxima semana habrá una reunión con autoridades estadounidenses para intercambiar información y dar seguimiento al operativo.

¿Dónde opera Águila Alta y cuántos elementos participan?

Trevilla Trejo explicó que la operación se concentra en una franja de 5 kilómetros, tomando como punto central la zona de Mesa de Otay.

México cubre un área de 500 metros de profundidad, mientras que autoridades de Estados Unidos realizan acciones similares del otro lado de la frontera.

De acuerdo con el titular de la Defensa, participan alrededor de 800 elementos militares que realizan recorridos en la zona.

Equipos antidrones pueden inhibir aeronaves a 3 kilómetros

La operación también cuenta con equipos antidrone semifijos y móviles, con capacidad para inhibir drones en un radio de hasta 3 kilómetros.

México tiene entre dos y tres equipos para cubrir la franja que le corresponde. Estados Unidos realiza acciones similares en su territorio.

El secretario señaló que en la frontera mexicana no han detectado un incremento en el uso de drones.

Según información compartida por autoridades estadounidenses, los drones son utilizados principalmente por personas dedicadas al tráfico ilegal de migrantes, conocidas como “polleros” o “coyotes”.

Drones también son utilizados en Michoacán y Sinaloa

Trevilla Trejo indicó que el uso de drones representa una problemática distinta en el centro del país.

Mencionó que en estados como Michoacán y Sinaloa se han registrado problemas relacionados con estas aeronaves, donde son utilizadas de otra manera.

Además, recordó que en toda la frontera se mantienen las llamadas Operaciones Espejo, implementadas desde febrero del año pasado.

En la zona fronteriza están desplegados 10 mil elementos de la Guardia Nacional y alrededor de 3 mil 300 militares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.