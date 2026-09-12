Pemex atiende presencia de aceite crudo en el mar frente a Campeche

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Foto: X / @Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que realiza acciones para atender la presencia de aceite crudo en el mar, a 46 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche, luego de detectar una pérdida de contención en un ducto marino de recolección de hidrocarburos.

La empresa explicó que el 10 de septiembre, personal del Activo de Extracción Cantarell reportó una caída de presión en el ducto que recibe hidrocarburos provenientes de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

De manera inmediata, se despresurizó el ducto y se aisló mediante el cierre de las válvulas de seguridad ubicadas en sus extremos. Desde entonces, indicó Pemex, el ducto permanece sin flujo y sin emanación de aceite crudo.

Pemex coloca barreras para contener hidrocarburos

El mismo 10 de septiembre llegaron al lugar embarcaciones especializadas para realizar dispersión mecánica y colocar barreras oleofílicas de contención.

Además, personal especializado en buceo localizó el punto de pérdida de contención del ducto y comenzó los trabajos para repararlo.

Pemex informó que al 12 de septiembre concluyó el dragado del lecho marino. Actualmente se trabaja en el retiro del lastre de concreto del ducto y en la habilitación de una envolvente metálica que cubrirá la zona afectada.

Activan protocolo de emergencia por presencia de crudo

Desde el 10 de septiembre fue activado el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) para controlar y mitigar el incidente.

Entre sus funciones se encuentran coordinar los tiempos de respuesta, salvaguardar al personal y las instalaciones, además de mantener la comunicación estratégica e interinstitucional.

Como parte del protocolo, el GRAME notificó el incidente a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y a la Secretaría de Marina Armada de México.

Pemex agregó que el 11 de septiembre atendió la Orden de Inspección Ordinaria de la ASEA.

Pemex descarta llegada de hidrocarburos a la costa

La empresa señaló que estima concluir la reparación del ducto durante los siguientes días.

Mientras tanto, de manera preventiva, permanecen en la zona embarcaciones para realizar labores de contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica.

Pemex indicó que, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

La empresa aseguró que continuará con las acciones para atender por completo el incidente y que seguirá informando sobre su evolución.