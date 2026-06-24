Norma Laguna buscó a su hija desaparecida por años; ahora enfrenta otra tragedia: hallar a su nieto

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Norma Laguna busca ahora a su nieto. Foto: Reuters

Norma Laguna enfrentó en 2010 la desaparición y posterior asesinato de su hija Idaly Juache, una joven de 19 años originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Años después, cuando esa tragedia seguía marcando a su familia, una nueva herida se abrió: ahora también busca a su nieto Edgar Ruiz, desaparecido desde hace dos años.

Idaly Juache era delantera de un equipo de futbol en Ciudad Juárez y desapareció dos días después de haber disputado un partido un domingo por la noche, en 2010.

Desde entonces, Norma Laguna conserva uno de los recuerdos más dolorosos y valiosos de su hija: una camiseta naranja con el número 14, el uniforme que usaba cuando jugaba futbol y que hoy representa la vida que le fue arrebatada.

“Han pasado muchos años, pero para nosotros el tiempo sigue intacto; parece que fue ayer”, contó Laguna en entrevista con Reuters.

Foto: Reuters

Dos años después de la desaparición de Idaly, autoridades localizaron en un lecho seco de río, a unos 70 kilómetros de distancia, un fragmento de cráneo de aproximadamente 10 centímetros junto a restos humanos pertenecientes a otras 26 mujeres y adolescentes.

Las pruebas confirmaron que esos restos correspondían a la joven, pero para Norma Laguna aquello nunca significó un cierre.

“Mi hija no me dejó hecha pedazos, se fue entera”, expresó.

Una madre que salió a buscar por cuenta propia

La historia de Norma Laguna es también reflejo de una crisis que golpea a miles de familias mexicanas.

De acuerdo con un reporte de Reuters, México acumula más de 135 mil personas desaparecidas, mientras familiares continúan denunciando procesos burocráticos lentos, falta de apoyo institucional y la necesidad de investigar por sus propios medios.

En el caso de Norma, cuando comenzó la búsqueda de Idaly tenía además la responsabilidad de cuidar a sus otras tres hijas pequeñas, por lo que recorría la ciudad con ellas mientras seguía pistas sobre posibles avistamientos.

Foto: Reuters

Durante dos años investigó reportes que apuntaban a que su hija había sido obligada a trabajar en bares y hoteles del centro de Ciudad Juárez.

Con el paso del tiempo terminó integrándose a uno de los cientos de colectivos formados por familias que buscan a personas desaparecidas en distintas partes del país.

La tragedia volvió a repetirse en la familia

Aunque en 2015 un tribunal condenó a cinco hombres a 697 años de prisión tras encontrarlos culpables de engañar a Idaly y a otras diez jóvenes con falsas ofertas laborales, obligarlas a prostituirse, vender drogas y posteriormente asesinarlas, el dolor no terminó para Norma Laguna.

Catorce años después de aquella desaparición, Edgar Ruiz, nieto de Norma, también desapareció.

El joven tenía 17 años cuando fue visto por última vez, luego de subir a un automóvil y alejarse del mismo campo donde años atrás su tía acostumbraba jugar futbol.

Hoy suma dos años sin ser localizado.

La búsqueda, que comenzó hace más de una década por una hija, hoy continúa por otra generación.

“Solo queremos saber qué pasó… Empecé esta búsqueda por mi hija y hoy seguiré buscando a mi nieto”, dijo Norma Laguna.

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