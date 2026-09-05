Observatorio de la Justicia: advertencias sobre Reforma Judicial se cumplieron

GENERANDO AUDIO...

Un año después de la entrada en funciones del Poder Judicial emanado de las urnas, integrantes del Observatorio de la Justicia aseguraron que varias de las advertencias hechas sobre la Reforma Judicial se cumplieron, entre ellas el rezago de asuntos y problemas relacionados con la elección judicial.

Durante un balance del primer año, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN, señaló que existe un rezago de 60% y recordó que también se advirtió sobre los requisitos para las postulaciones, los cuales consideró insuficientes para garantizar la calidad técnica de quienes participan en estos procesos.

Observatorio señala fallas tras la Reforma Judicial

Cossío sostuvo que también hubo advertencias sobre la viabilidad de la elección judicial. “Les dijimos que no iba a ser posible la elección judicial, ya la pospusieron para el 28”, afirmó durante el encuentro.

Por su parte, Julia María del Carmen García, directora nacional de JUFED, señaló que el nuevo esquema ha provocado “la popularidad, la banalización, la trivialización e incluso, la caricaturización de la función jurisdiccional”.

El Observatorio también habló de consecuencias fuera del Poder Judicial. Cossío aseguró que la pérdida de seguridad jurídica está afectando el crecimiento de la inversión extranjera y nacional directa.

Javier Laynez cuestiona elección de jueces y magistrados

Javier Laynez, ministro en retiro de la SCJN, afirmó que no es posible corregir la Reforma Judicial mientras se mantenga como punto central la elección.

También cuestionó medidas como reducir el número de nombres incluidos en las boletas o establecer capacitación obligatoria para jueces y magistrados.

“Para mí, todos son una aspirina para un cáncer terminal”, expresó Laynez al referirse a esas medidas.

Observatorio de la Justicia promete mantener vigilancia

Durante el balance también se cuestionó si el actual sistema permite que la justicia llegue a las personas que más la necesitan.

Cossío afirmó que las personas de menores recursos requieren aparatos de justicia “fáciles, cercanos, accesibles” y sostuvo que ese objetivo no se consigue mediante la elección de jueces.

Finalmente, el Observatorio de la Justicia aseguró que continuará señalando las fallas que detecte en el sistema emanado de las urnas.

García afirmó que se deben recuperar los valores republicanos y calificó el momento actual como un “bache autoritario”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.